Réseaux sociaux envahis : «Les pédophiles sont là où sont les enfants»

La pédopornographie qui explose en Suisse, mais aussi le nouveau paquet d'accords entre la Suisse et l'Union européenne (UE) et le projet de barrage au pied du glacier du Gorner (VS) font les titres de la presse dominicale. Voici les principales informations, non confirmées à Keystone-ATS:

LE MATIN DIMANCHE: La pédopornographie sur Internet explose en Suisse, alerte Le Matin Dimanche. En 2024, sur les 3421 infractions à la pornographie enregistrées, près de 63% des cas étaient liés à la diffusion ou à la consommation de pédopornographie. Par rapport à 2023, les infractions à la pornographie ont bondi de 80% en Valais, de 58% dans le Jura, de 57% dans le canton de Vaud, de 49% à Neuchâtel, de 20% à Fribourg et de 7% à Genève. Partout, ce sont des contenus impliquant des mineurs qui dominent le classement des infractions. Les contenus pédopornographiques pullulent également sur les réseaux sociaux. «Ils sont sur toutes les plateformes standard, d'Instagram à TikTok. Là où il y a des enfants et des adolescents, il y a des pervers qui cherchent à recruter des mineurs ou à obtenir des images», explique Patrick Ghion, responsable du centre régional de compétence cyber de Suisse occidentale.

SONNTAGSBLICK: Seuls cinq parlementaires avaient jusqu'à vendredi demandé à consulter les nouveaux accords négociés entre la Suisse et l'Union européenne (UE), indique dans le SonntagsBlick le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE). Avant que le Conseil fédéral ne décide la semaine dernière d'accorder leur accès à tous les membres du Parlement, il avait limité leur consultation à deux élus par groupe parlementaire. Cette décision avait suscité des critiques de la part de tous les partis. Les 800 pages du nouveau paquet d'accords doivent être mises en consultation en juin. Les versions traduites dans les langues nationales seront ensuite publiées. Une consultation anticipée est limitée dans le temps. Seules des notes manuscrites sont autorisées, les photographies étant en revanche interdites.

SONNTAGSBLICK: L'Ukrainien soupçonné d'être un agent russe ayant planifié des attentats et des actes de sabotage en Allemagne et arrêté mardi en Thurgovie, a été trompé, assure sa mère dans le SonntagsBlick. «Il n'était pas au courant. C'est sûr à 100%», avance-t-elle. Selon le journal, l'homme de 29 ans vit en Suisse depuis 2023 et s'affiche pro-Ukraine sur les réseaux sociaux. Une de ses sœurs réside à Moscou. Deux autres Ukrainiens ont été arrêtés en Allemagne dans le cadre de la même enquête. D'après le parquet allemand, les trois suspects, recrutés probablement sur ordre des autorités russes, avaient pour objectif de commettre des attaques incendiaires et à l'explosif contre le transport de marchandises. Les autorités allemandes ont transmis une demande d'extradition à la Suisse ainsi qu'une demande de mesures supplémentaires d'aide judiciaire.

NZZ AM SONNTAG: La centrale hydroélectrique prévue au-dessus de Zermatt (VS) aura un impact important sur le glacier du Gorner, avertit la NZZ am Sonntag. La partie inférieure du glacier va en partie s'enfoncer dans le nouveau lac de retenue, ce qui devrait accélérer sa fonte. Beat Imboden, le directeur de l'entreprise électrique Grande Dixence SA, à l'origine du projet, explique dans le journal que, même sans un barrage, un lac naturel va se former dans la vallée en amont de Zermatt et inonder partiellement le glacier. En raison des masses de glace, le volume total de la retenue ne pourra vraisemblablement pas être utilisé avant 2055, ajoute-t-il.

NZZ AM SONNTAG: Les détaillants suisses ont récemment eu une réunion de crise sur l'explosion des vols à l'étalage depuis 2023 avec les commandants des polices cantonales, relate la NZZ am Sonntag. Ils ont réclamé une meilleure collaboration avec la police, de nombreux commerçants disant se sentir mal protégés. La Conférence des commandantes et des commandants des polices cantonales de Suisse (CCPCS) confirme dans le journal la rencontre, mais ne veut pas donner d'autres informations. Selon les statistiques de la police, quelque 26'000 cas de vol à l'étalage ont été recensés en 2024 en Suisse, contre 15'600 en 2014. Mais selon la Swiss Retail Federation, l'association des commerces de détail en Suisse, il existe un très grand nombre de cas non déclarés. «Le seuil d'inhibition face aux vols à l'étalage semble être tombé en Suisse», déclare sa directrice Dagmar Jenni dans le journal.

SONNTAGSZEITUNG: Les informaticiens âgés de plus de 50 ans sont sous pression chez Swisscom, affirme la SonntagsZeitung. Ils craignent de perdre leur emploi en raison de nouveaux centres informatiques du groupe suisse à Riga, en Lettonie, et à Rotterdam, aux Pays-Bas. Le syndicat Syndicom dit redouter dans le journal que Swisscom y développe toujours plus de postes. Interrogé, l'opérateur suisse en télécommunication balaie ces inquiétudes, soulignant qu'il souhaite continuer à recruter et à promouvoir en priorité les spécialistes du service technique en Suisse. Un dialogue entre partenaires sociaux est en cours, selon le journal.

NZZ AM SONNTAG: Un sondage de l'armée suisse sur les personnes non-binaires ne peut pas être exploité en raison des réponses reçues, indique la NZZ am Sonntag. Plus d'un tiers des 81 participants ont répondu aux questions de manière farfelue. Le but de l'enquête était de savoir si les militaires non-binaires étaient victimes de discrimination et quels étaient leurs besoins.