La destruction du village de Blatten (VS) par un éboulement, mais aussi le manque de réaction de la Suisse face à la situation à Gaza et les droits de douane américains font les titres de la presse dominicale.

LE MATIN DIMANCHE: La Chaîne du Bonheur avait déjà recueilli samedi après-midi 4'299'112 francs et la Croix-Rouge 500'000 francs en faveur des sinistrés de Blatten (VS), dont le village a été détruit par un gigantesque éboulement mercredi, rapporte Le Matin Dimanche. «Enormément de gens nous appellent pour faire des dons, de même que des entreprises, qui parfois organisent des collectes au sein de leur personnel, et nous constatons que cette campagne démarre très fort», déclare dans le journal la porte-parole de La Chaîne du Bonheur, Corinne Bahizi. Comme d'autres organisations caritatives, elle demande de ne pas envoyer de dons en nature. «Nous préférons donner à chaque personne évacuée ce dont elle a spécifiquement besoin», ajoute-t-elle.

SONNTAGSZEITUNG: L'homme de 64 ans porté disparu depuis l'éboulement dans le Lötschental (VS) est un éleveur de moutons, note la SonntagsZeitung. Il était président de l'association haut-valaisanne d'élevage de moutons blancs des Alpes et vivait à Wiler (VS). Son étable, ensevelie par l'effondrement du glacier du Birch, se trouvait à Tännmattä, sur le territoire de la commune de Blatten (VS), 300 mètres en dehors de la zone d'évacuation officielle. L'éleveur se trouvait dans l'étable avec ses animaux au moment du drame. Selon le journal, le ministère public valaisan étudie la question de savoir si la zone d'évacuation était trop petite.

LE MATIN DIMANCHE/SONNTAGSBLICK: 54 ex-ambassadeurs et deux anciens conseillers diplomatiques dénoncent «l'inacceptable discrétion» du conseiller fédéral Ignazio Cassis à propos de la crise humanitaire à Gaza, indiquent Le Matin Dimanche et le SonntagsBlick. Ils ont lancé samedi un appel au chef du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), tirant la sonnette d'alarme à propos de la position de la Suisse et invitant le ministre PLR à «s'exprimer publiquement en prenant des mesures concrètes» face à Israël. Selon le SonntagsBlick, M. Cassis a également reçu une lettre d'employés de son propre département, lui demandant de «condamner fermement les opérations indiscriminées de l'armée israélienne à Gaza et en Cisjordanie». Mercredi, plus de 80 organisations et des personnalités, dont les deux ex-conseillères fédérales Micheline Calmy-Rey et Ruth Dreifuss, avaient déjà adressé une lettre ouverte au Conseil fédéral, l'appelant à agir.

SONNTAGSZEITUNG: Le délégué du Conseil fédéral à l'aide humanitaire, Dominik Stillhart, juge dans la SonntagsZeitung insuffisante l'action de la fondation humanitaire de Gaza (GHF), la nouvelle organisation soutenue par Israël et les Etats-Unis pour distribuer de l'aide dans la bande de Gaza, où la situation est désastreuse. Il reproche à la GHF de ne gérer que deux points de distribution, ce qui contraint les Palestiniens à parcourir de longues distances. «La GHF ne peut pas garantir l'approvisionnement de l'aide pour le moment», relève M. Stillhart. La seule solution est, selon lui, de lever le blocus israélien. Quant à savoir si la fondation, qui a une filiale à Genève, a effectivement des liens avec la Suisse, la question fait l'objet d'une analyse, précise le responsable. Il dit ne pas avoir connaissance d'activités opérationnelles de l'organisation en Suisse. La GHF n'est pas dirigée par un Suisse et ne dispose pas d'un compte bancaire en Suisse, ajoute-t-il.

SONNTAGSZEITUNG: Le Conseil fédéral vise des négociations sur les droits de douane américains, instaurés par le président américain Donald Trump, plus étendues que celles annoncées jusqu'à présent, affirme la SonntagsZeitung. Berne veut abaisser ou supprimer certaines taxes douanières vis-à-vis des Etats-Unis, selon un document que le journal a pu consulter. La Suisse envisage même de faire des concessions sur le bœuf aux hormones, dont la production, mais pas l'importation, est interdite en Suisse. Le document montre aussi que le Conseil fédéral est de plus en plus sceptique quant à la possibilité de supprimer les droits de douane supplémentaires de 10%. Il souhaite cependant obtenir, par le biais de différentes concessions, que les taxes douanières supplémentaires de 31%, qui sont suspendues pour l'instant, soient évitées.

SONNTAGSBLICK: La secrétaire d'Etat à l'économie (SECO), Helene Budliger-Artieda, s'est rendue à Washington la semaine dernière dans le cadre des négociations sur les droits de douane américains, écrit le SonntagsBlick. Une nouvelle réunion est prévue dans la capitale américaine la semaine prochaine ou celle d'après. Un document interne, consulté par le journal, indique que le Conseil fédéral n'entend pas se soumettre au président américain Donald Trump. «Il n'est pas dans l'intérêt de la Suisse d'entraver les relations économiques entre la Suisse et l'UE ou même la Chine en raison des négociations avec les Etats-Unis», y est-il écrit. Le volume des échanges commerciaux avec l'UE, qui s'élevait à 320 milliards de francs en 2024, est quatre fois plus important que celui avec les Etats-Unis et presque six fois plus qu'avec la Chine. Le Conseil fédéral part du principe que Washington fera avancer les discussions rapidement, car il ne reste qu'une fenêtre de temps limitée jusqu'aux élections américaines de mi-mandat, en automne 2026.

NZZ AM SONNTAG: L'ancien président du Forum économique mondial (WEF) Klaus Schwab dément dans la NZZ am Sonntag les déclarations concernant ses exigences financières envers le WEF. M. Schwab n'a aucune revendication et n'en aura pas à l'avenir, affirme son porte-parole dans le journal. L'ancien président du WEF n'a mentionné le bonus de cinq millions de francs de 1999 que pour montrer qu'il n'avait «jamais été motivé par l'argent», ajoute le porte-parole. Une source au WEF affirme cependant que M. Schwab percevait 1,1 million de dollars par an et son fils Olivier 950'000 dollars. Peter Brabeck-Letmathe, président par intérim de l'organisation, dit n'avoir jamais reçu de rémunération au cours des vingt années passées au WEF et qu'il n'a pas l'intention de le faire à l'avenir.

SONNTAGSBLICK: L'université de Zurich, qui mène une étude sur les abus au sein de l'Eglise catholique suisse, est entravée dans son travail, relève le SonntagsBlick. L'évêque de Bâle Felix Gmür refuse de laisser consulter les archives de l'évêché à Soleure, bien que de nouveaux cas y aient été signalés depuis la publication des résultats intermédiaires de l'enquête en 2023. D'autres communautés religieuses n'ont en outre pas encore ouvert leurs archives et les chercheuses n'ont pas eu accès aux documents du Vatican malgré des entretiens avec le nonce Martin Krebs. Le rapport intermédiaire de l'université a révélé l'existence d'au moins 1002 cas d'abus sexuels au sein de l'Eglise catholique suisse commis pendant des décennies depuis le milieu du siècle dernier par plus de 500 prêtres ou employés.