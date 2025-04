Immigration en hausse, logements en chute : la Suisse au bord de la crise

La forte délégation envoyée par la Suisse à Washington pour les réunions du FMI et de la Banque mondiale, mais aussi la pénurie de logements en Suisse et ses conséquences et un nouveau report du numéro d'urgence 142 font les titres de la presse dominicale.

De moins en moins de logements sont construits malgré la hausse du nombre d'habitants en Suisse (archives). sda

SONNTAGSZEITUNG: Outre la présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter et le ministre de l'économie Guy Parmelin, la Suisse dépêche trois secrétaires d'Etat pour les réunions de printemps du Fonds monétaire international (FMI) et de la Banque mondiale, qui ont lieu de lundi à samedi à Washington sur fond de guerre commerciale lancée par le président américain Donald Trump, indique la SonntagsZeitung. Il s'agit d'Helene Budliger Artieda du Secrétariat d'État à l'économie (SECO), de Daniela Stoffel du Secrétariat d'État aux questions financières internationales (SFI) et de Martina Hirayama du Secrétariat d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation (SBI). L'ambassadeur suisse Gabriel Lüchinger, nommé le 9 avril envoyé spécial chargé des relations avec les Etats-Unis, est également du voyage.

LE MATIN DIMANCHE/SONNTAGSZEITUNG: La construction de logements en Suisse a atteint son plus bas niveau depuis les années 1950, remarquent Le Matin Dimanche et la SonntagsZeitung. De 2020 à 2024, pour 100 habitants supplémentaires, seuls 52 nouveaux logements ont été construits en moyenne chaque année. Les investissements dans les nouvelles constructions ont reculé de près de 18% et le nombre d'unités de logement autorisées à être construits a même baissé d'environ 30% entre 2018 et 2023, selon un rapport de la société de conseil immobilier Wüest Partner. En 2024, quelque 5000 logements de moins sont sortis de terre par rapport à l'année précédente. Parallèlement, la demande en logement s'est intensifiée, car le nombre d'habitants a nettement augmenté en Suisse en raison de l'immigration. Les réglementations et les coûts élevés de la construction contribuent à cette situation de crise, pointe Wüest Partner.

NZZ AM SONNTAG: Des hausses drastiques de loyers sont à prévoir en Suisse au cours des dix prochaines années, avertit dans la NZZ am Sonntag l'économiste spécialiste de l'immobilier Andreas Loepfe. Les locations vont atteindre des prix, «que la plupart des gens ne peuvent pas imaginer aujourd'hui», prévient-il. Les loyers vont fortement augmenter dans les nouvelles constructions et lors des changements de locataires, ajoute-t-il. Le spécialiste conseille aux locataires de constituer des réserves financières afin d'amortir les futures hausses de loyer. «Supposons que vous économisiez 1000 francs par mois parce que votre loyer est inférieur aux valeurs du marché, cela correspond à 240'000 francs en 20 ans», a-t-il calculé. Cette somme peut permettre de financer un logement en copropriété ou de combler l'écart avec des loyers plus élevés, poursuit-il.

LE MATIN DIMANCHE: La mise en service du numéro de téléphone central pour l'aide aux victimes de violences domestiques en Suisse est encore repoussée, annonce Le Matin Dimanche. Initialement prévu pour le 1er janvier 2025, puis reporté à novembre, le numéro d'urgence 142 ne sera finalement pas opérationnel avant mai 2026. «Nous sommes prêts à aller de l'avant», assure dans le journal Mathias Reynard, le président de la conférence des directrices et directeurs cantonaux des affaires sociales (CDAS), chargée du projet, mais il faut «une modification d'ordonnance par le Conseil fédéral, qui doit être portée par l'Office fédéral de la communication». Le conseiller d'État valaisan évoque aussi une mise en place technique «complexe».

SONNTAGSBLICK: Les Jeunes des partis de droite ont lancé un référendum contre l'aide indirecte à la presse validée par le Parlement fédéral en mars, rapporte le SonntagsBlick. Ce que les chambres fédérales ont décidé est «très largement ce que la population a rejeté» il y a trois ans, explique dans le journal le conseiller national Benjamnin Fischer (UDC/ZH). Une enveloppe de 1,4 milliard de francs en faveur de groupes de presse rentables n'est pas défendable à l'heure de programmes d'austérité et de coupes budgétaires, lance-t-il. Les référendaires ont jusqu'au 10 juillet pour récolter les 50'000 signatures nécessaires.

SONNTAGSZEITUNG: La société de surveillance de l'espace aérien suisse, Skyguide, a renforcé sa direction et augmenté les salaires de cette dernière, affirme la SonntagsZeitung. Résultat, les économies de 66 millions de francs exigées par la Confédération n'ont pas été réalisées et seuls 15 millions de francs du prêt Covid-19 ont été remboursés au lieu des 35 millions prévus. Le nombre d'employés a augmenté de 3,6% et les frais de personnel de 7,4%. Quant à la masse salariale de la direction de l'entreprise, elle s'élève désormais à 5,3 millions de francs, au lieu de 4,3 millions. Un membre de la direction gagne «plus qu'un conseiller fédéral», écrit le journal. Le Conseil fédéral a approuvé la hausse des salaires, à condition qu'elle n'entraîne pas une hausse globale des coûts pour l'entreprise.

LE MATIN DIMANCHE: La vignette autoroutière électronique peine à s'imposer en Suisse, constate Le Matin Dimanche. Après un départ canon avec ses 3,8 millions d'e-vignettes sur un total de 11 millions vendues l'an passé lors de leur première émission, les ventes 2025 ne progressent plus. À la fin mars, l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières en avait écoulé seulement 3,3 millions. Il en vendra encore aux touristes à l'approche des vacances, mais le gros des ventes est passé, précise le journal.

SONNTAGSBLICK: La Confédération suisse a mis fin à son projet de vente du palais Trevisan à Venise, affirme le SonntagsBlick. Un groupe de travail, dirigé par le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), doit élaborer un nouveau concept d'utilisation d'ici à juin, en collaboration avec Pro Helvetia et d'autres partenaires. La manière dont le Palazzo Trevisan sera utilisé à partir de 2026 n'est pas encore claire. Il peut accueillir 1200 nuitées et 300 utilisations de salles par an. Pro Helvetia restera le principal locataire, mais d'autres acteurs pourraient être des cantons, des universités, des fondations et des institutions culturelles. La vente du palais a suscité de vives critiques, en particulier au Tessin.