États-Unis : l’agence ICE a arrêté trois ressortissants suisses à ce jour

L'annonce de la retraite de l'entraîneur de football Lucien Favre, l'augmentation des prix des nouveaux médicaments par Roche et une nouvelle piste suisse dans l'affaire Epstein font les titres de la presse dominicale. Voici les principales informations, non confirmées à Keystone-ATS:

Flash météo Suisse Le temps pour les heures à venir – en un clin d'œil! 21.12.2025

Keystone-SDA ATS

LE MATIN DIMANCHE/SONNSTAGSBLICK. Lucien Favre annonce au Matin Dimanche et au SonntagsBlick sa retraite et referme une carrière d’entraîneur de football longue de près de trente ans. Discret depuis son départ de Nice en janvier 2023, le Vaudois de 68 ans parle dans le Matin Dimanche de «la fin d’une aventure extraordinaire». «J'ai pris ma décision il y a longtemps déjà, parce que j'ai senti que c'était le moment: tout est accompli, c'est assez», a-t-il sobrement commenté dans le SonntagsBlick. Des juniors d’Échallens aux bancs de Bundesliga, en passant par Zurich, Berlin, Mönchengladbach, Dortmund ou la Côte d’Azur, l'ex-international suisse a laissé partout l’empreinte d’un coach méticuleux, obsédé par le détail et la progression individuelle. En Allemagne, où il a dirigé près de 400 matches, il reste une référence absolue, élu meilleur entraîneur du XXIe siècle par les supporters de Gladbach. «Cela fait plusieurs mois que j’ai senti que l’envie n’était plus là. J’ai entraîné pendant vingt-neuf ans. Maintenant, l’âge des coachs dans les grands championnats d’Europe tourne autour de 55 ans et moins. Il y a même quelques trentenaires. Tout change, et le foot n’y échappe pas. Il est à l’image de la société», explique le Vaudois dans l'interview accordée au Matin Dimanche.

SONNTAGSZEITUNG/LE MATIN DIMANCHE. Le CEO de Roche, Thomas Schinecker, a fait pression pour une hausse des prix des nouveaux médicaments en Suisse dans une interview accordée à Tamedia. Le directeur du groupe pharmaceutique a exposé les conséquences si la Suisse ne relevait pas ces prix conformément au système de référence américain."Refuser une rémunération adéquate mettrait automatiquement en péril le lancement de nouveaux traitements», déclare M. Schinecker dans une interview publiée dimanche dans la SonntagsZeitung et le Matin Dimanche. «La Suisse est le pays qui a le plus à gagner et le plus à perdre», a déclaré le patron de Roche. Les recettes fiscales de la branche pharmaceutique sont à elles seules supérieures à ce que l'on dépense en Suisse pour des médicaments innovants.

NZZ AM SONNTAG/SONNTAGSBLICK. Selon des informations de la NZZ am Sonntag, le Conseil fédéral bloque la protection de la jeunesse sur les réseaux sociaux, et ce par crainte des États-Unis. Le journal parvient à cette conclusion en s’appuyant sur des documents. Fin octobre, le Conseil fédéral a présenté un projet de loi misant sur une réglementation modérée des grandes plateformes technologiques. L’Office fédéral des assurances sociales, compétent en matière de protection de la jeunesse, n’aurait pas du tout été associé à l’élaboration du projet. À ce sujet, l’Office fédéral de la communication a indiqué s’être conformé aux directives du gouvernement. Afin d’éviter des retards dans le calendrier, il a renoncé à intégrer la protection de la jeunesse. Ce que personne n’admet officiellement au sein de la Confédération, écrit la NZZ am Sonntag, c’est que le gouvernement américain entretient des liens étroits avec les géants de la technologie. Le Département des affaires étrangères aurait très tôt mis en garde contre le risque de froisser les États-Unis. «Ce que veulent la Californie ou Washington n’est pas pertinent», a déclaré la conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider dans une interview au SonntagsBlick. Elle se dit ouverte à une interdiction des réseaux sociaux. «Nous allons en discuter intensivement au cours de la nouvelle année et sommes en train de rédiger un rapport.» En mars, le Conseil des États avait chargé le Conseil fédéral d’élaborer un rapport sur l’interdiction des réseaux sociaux pour les jeunes.

NZZ AM SONNTAG/SONNTAGSZEITUNG. Les documents publiés vendredi concernant le cas du délinquant sexuel décédé Jeffrey Epstein ont révélé de nouvelles pistes en Suisse. En particulier, une mention concernant un témoin suisse – homme ou femme – lié à la formation de jeunes filles en tant que «pièges sexuels» est jugée explosive, écrit la NZZ am Sonntag. La SonntagsZeitung a, elle aussi, relayé cette information. La personne concernée pourrait donc être en mesure de faire des déclarations sur des «viols perpétrés par M. Epstein». L’avocat d’une victime de M. Epstein, mentionné à côté de cette entrée, n’a pas été joignable pour un commentaire jusqu’ici, rapporte la NZZ am Sonntag.

LE MATIN DIMANCHE. Dans le Matin Dimanche, l’association «Bien vivre à Neuchâtel», forte de près de 200 membres, souligne que la fermeture du centre pour requérants récalcitrants des Verrières (NE) a transféré des personnes problématiques à Boudry (NE). Si une pétition et des patrouilles renforcées avaient brièvement amélioré la situation début 2024, les habitants estiment que les problèmes sont récurrents. La proximité du centre fédéral pour requérants d’asile avec un quartier résidentiel d’une trentaine de maisons empoisonne ainsi le quotidien des riverains. Malgré des mesures annoncées, une minorité de requérants continue de poser de réels problèmes. Elle est accusée de vols, intrusions, tentatives d’effraction et déprédations, instaurant un climat de peur et d’insécurité. Les riverains, qui témoignent anonymement auprès du journal, assurent qu’il ne s’agit pas de racisme, mais soulignent que cette délinquance affecte aussi les requérants désireux de s’intégrer. Les familles se disent particulièrement inquiètes pour les enfants et les jeunes filles. Beaucoup doutent désormais d’un changement, alors que l’avenir du centre sera rediscuté à partir de 2028.

BLICK.CH. 89 produits du commerce de détail sont devenus moins chers cette année par rapport à 2024. Le prix des baies et de l’huile d’olive a chuté de plus de 10%. Pour les baies, les prix varient fortement selon la saison. L’huile d’olive reste toutefois chère dans une perspective à long terme. Parmi les autres produits sur la liste publiée par blick.ch figurent notamment la viande d’agneau, les melons et le raisin. Des articles comme des lampes et des tapis ont également vu leur prix baisser. Dans le secteur de l’électronique, les prix des ordinateurs et des vélos électriques ont diminué. Faire le plein est également moins coûteux aujourd’hui qu’à la fin de 2024.

LE MATIN DIMANCHE. Un retraité malien de plus de 80 ans devra rembourser 72’000 francs à l’AVS pour avoir perçu indûment sa rente après avoir quitté la Suisse, rapporte le Matin Dimanche. Le Tribunal administratif fédéral a confirmé cette décision. L'homme, établi en Suisse romande, touchait depuis 2009 une rente mensuelle de 1164 francs. En 2016, il s’est installé au Mali avec son épouse suisse, tout en conservant une adresse de correspondance en Suisse. S’il a annoncé son départ à sa commune, il n’a jamais informé sa caisse AVS, malgré l’obligation explicite de le faire. Ce n’est qu’en 2021 que l’AVS a découvert son départ et a exigé le remboursement des montants versés depuis 2016. N’étant pas de nationalité suisse et le Mali n’ayant pas de convention de sécurité sociale avec la Suisse, le retraité perdait en effet son droit à la rente en s’y établissant. L'octogénaire a contesté la décision, invoquant sa bonne foi et ses difficultés financières, mais les juges ont estimé qu’il avait durablement transféré son domicile à l’étranger et manqué à son devoir d’annonce. Son recours a été rejeté, même si une demande ultérieure de clémence reste possible, rappelle le journal.

NZZ AM SONNTAG. De nombreux collaborateurs n’ont pas accès à la caisse de pension Migros (MPK). Cette institution de prévoyance est considérée comme l’une des plus généreuses de Suisse, écrit la NZZ am Sonntag. Or, seuls un peu plus de la moitié des 86'600 employés du groupe Migros en Suisse en bénéficient. D’après le journal, les employés de nombreuses filiales sont affiliés à la caisse de prévoyance «in globo M», qui offre des conditions nettement moins avantageuses que la MPK. Cette situation s’explique par des raisons historiques, a déclaré un porte-parole de Migros à la NZZ am Sonntag. Des considérations de coûts constituent probablement la principale raison, selon le dominical. Les bas salaires sont peu attractifs pour les caisses de pension. Chez Migros, il existe une société à deux vitesses en matière de conditions de travail poursuit le journal.

SONNTAGSBLICK. L’agence américaine d’immigration ICE a, jusqu’à présent, arrêté trois personnes de nationalité suisse. La raison était, dans tous les cas, un «overstay», a indiqué le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) au SonntagsBlick. Ces personnes sont restées plus longtemps aux États-Unis que ce que leur visa ou leur autorisation ESTA permettait. Le journal précise que ces trois cas ne concernent que ceux dont les autorités suisses ont connaissance, et que l’on ne peut pas estimer l’ampleur des cas non signalés. Les trois citoyens suisses ont été détenus jusqu’au prochain vol disponible pour la Suisse. Ils sont désormais tous en liberté.

SONNTAGSZEITUNG. La Ville de Zurich a éconduit des acheteurs suisses potentiels lors de la vente de la participation dans la centrale nucléaire de Gösgen, relate la Sonntagszeitung. Plusieurs entrepreneurs helvétiques souhaitaient acquérir une part de 15%, selon le journal. La conduite administrative du dossier aurait été assurée par Philippe Kohl, vice-directeur de l’association de l’industrie des machines et des technologies Swissmem. La Ville a indiqué «qu’une vente était à peine envisageable, car elle se serait probablement heurtée à l’opposition des autres actionnaires de la centrale». Or, selon la SonntagsZeitung, aucune démarche n’a été entreprise auprès des autres actionnaires. La Ville aurait finalement laissé tomber l’opération de vente, qui aurait coûté plus de deux millions de francs selon le journal. Les entrepreneurs privés resteraient toutefois intéressés par un achat.