Révélations autour du WEF, mort-aux-rats et «serial joueurs»

Les révélations et controverses qui éclaboussent le fondateur et désormais ex-président du WEF Klaus Schwab, des enquêtes dans le milieu du trampoline, la scission du Parti pirate, la mort-aux-rats ou encore les «serials joueurs» de la Loterie Romande font les titres de la presse dominicale.

Les menaces de l'ex-président du WEF

Le désormais ex-président du Forum économique mondial (WEF) Klaus Schwab aurait menacé des membres du conseil de fondation du WEF de porter plainte, écrit la NZZ am Sonntag. M. Schwab a menacé d'une plainte pénale trois membres du comité de contrôle et de risque le jour du Vendredi-Saint, soit avant sa démission, affirme le journal citant des «sources bien informées».

En cause, la décision du comité d'ouvrir une enquête externe suite aux accusations portées contre le président, révélées par le Wall Street Journal. Selon l'hebdomadaire alémanique, le comité aurait transmis la menace écrite de Klaus Schwab à l'ensemble du conseil de fondation. L'enquête externe est menée par le cabinet zurichois Homburger, précise le SonntagsBlick.

Pâques agitée au WEF

Le Forum économique mondial (WEF) contredit dans le Sonntagsblick les déclarations du fondateur Klaus Schwab: ce dernier a eu la possibilité de prendre position sur les critiques à son encontre , affirme l'organisation au journal. Le conseil de fondation l'a invité à une réunion extraordinaire urgente le dimanche de Pâques, mais Klaus Schwab aurait décliné d'y participer, selon le SonntagsBlick. Selon la version de Klaus Schwab, le conseil de fondation a mandaté une enquête externe sans l'avoir entendu.

Le WEF devrait 8 millions à Klaus Schwab

Le Forum économique mondial (WEF) doit encore au moins huit millions de francs à son fondateur Klaus Schwab, écrit la Sonntagszeitung. L'ex-président fonde sa demande entre autres sur un accord de 1999, écrit le journal sur la base d'une lettre de l'intéressé.

Selon cet accord, il aurait droit à une prime spéciale de cinq millions de francs pour compenser «le salaire relativement bas» qu'il percevait aux débuts du forum. A cela s'ajouteraient des montants conséquents que le couple Schwab a versés de sa fortune privée dans des fondations liées au WEF.

Maltraitance dans le milieu du trampoline

Le Tribunal du sport suisse ne veut pas traiter les reproches de sept anciens espoirs suisses du trampoline, car il ne s'estime pas compétent, rapporte la NZZ am Sonntag. Des enquêtes sur des accusations d'humiliation, d'intimidation et de maltraitance dans cette discipline ont duré près de trois ans. Les incidents remontent à une époque où l'évaluation et la sanction de tels cas étaient encore du ressort des fédérations sportives, écrit-il dans sa décision le tribunal, relayée par le journal.

Scission au Parti pirate

Une scission s'est produite au sein du Parti pirate, écrit la NZZ am Sonntag. Les responsables de la campagne référendaire contre l'E-ID ont quitté le parti et fondé une nouvelle formation: Intégrité numérique Suisse. Les objectifs concrets, les structures et le programme du nouveau parti seraient définis au cours des prochains mois.

Les soldats suisses gardent leurs armes

Les soldats suisses conservent davantage leurs armes après la fin de leur service, observe la SonntagsZeitung. Aussi bien en 2024 qu'en 2023, 19% des militaires se sont fait remettre leur arme après leur service militaire, selon une évaluation de l'armée suisse. En 2016, ce chiffre était encore de 11%.

L'armée ne demande pas aux soldats qui quittent le service quelles sont leurs motivations à garder leurs armes. Le journal remarque par ailleurs que la demande générale en armes en Suisse augmente fortement.

Longue enquête sur les «serial joueurs»

Après l’action menée par des «serial joueurs» qui ont décroché 2,9 millions de francs début janvier, la Loterie Romande (LoRo) n'a toujours pas déboursé la somme, indique Le Matin Dimanche.

Jean-Luc Moner-Banet, directeur général de la LoRo, explique dans le journal «qu'on vérifie aujourd’hui que les termes prescrits par la loi sur le blanchiment d’argent et par la loi fédérale sur les jeux d’argent» sont respectés, et que cela prend du temps.

Un des joueurs s'est identifié et collabore pleinement aux contrôles en cours, précise le directeur, selon lequel rien ne préjuge d'un problème à ce jour. «Si des réponses sont apportées à toutes nos questions, on paiera», ajoute-t-il.

La mort-aux-rats interdite, mais encore disponible

Interdits depuis le 1er avril en Suisse, l'utilisation des rodenticides à base d’anticoagulants est désormais réservée aux professionnels de la lutte antiparasitaire. Dans les faits, la mort-aux-rats peut toutefois encore être vendue aux particuliers durant deux ans, explique le Matin Dimanche, en raison d'un délai de transition prévus par la législation: au final, les rodenticides pourront être achetés légalement jusqu’au 31 mars 2027, leur utilisation étant assortie de conditions strictes.

La sénatrice et nouvellement élue conseillère d'Etat neuchâteloise Céline Vara (Vert-e-s), qui a porté le dossier au Parlement, estime dans le journal que le délai va à l’encontre du principe de précaution, au vu de la dangerosité des produits.

«Réorganisation» chez Brack

La plateforme de vente en ligne suisse Brack Alltron a mis au concours les postes encore occupés par ses collaborateurs, indique la SonntagsZeitung. Les collaborateurs IT concernés ont été invités par l'entreprise à postuler à leur propre poste.

Mi-avril, plus de 60 postes ont été publiés sur une plateforme d'emploi, ce que l'entreprise explique par une réorganisation, selon un porte-parole contacté par le journal. Brack nie prévoir une importante suppression de postes.