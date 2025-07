La Suisse s'arme d'avocats à la place des F-35 face aux demandes américaines

Le départ annoncé de riches contribuables de Genève, mais aussi les violations en Suisse des sanctions imposées à la Russie, ainsi que l'achat des avions de combat américains F-35A par l'armée suisse font les titres de la presse dominicale. Voici les principales informations, non confirmées à Keystone-ATS:

LE MATIN DIMANCHE : Il n'y a actuellement pas de départs massifs de contribuables fortunés du canton de Genève, déclare dans Le Matin Dimanche Nathalie Fontanet, la ministre genevoise des finances, après le déménagement annoncé en Italie de deux gros contribuables genevois, dont un membre du conseil de la Banque nationale suisse, où ils bénéficient d'un régime fiscal plus favorable. «Nous sommes dans une situation habituelle», constate la conseillère d'Etat PLR. «La concurrence fiscale entre les pays a toujours existé», ajoute-t-elle, soulignant cependant que le départ de gros contribuables a des conséquences «importantes» à Genève. «Concernant l'impôt sur la fortune, 1,3% des contribuables paient près de 78% de l'impôt, soit, en 2024, 1,156 milliard de francs. Pour celui du revenu, 4,4% des contribuables paient 53% des recettes, soit 4 milliards en 2024».

SONNTAGSZEITUNG : Le Secrétariat d'État à l'économie (SECO) a enregistré près de 700 cas de violations potentielles des sanctions imposées à la Russie après son invasion à grande échelle de l'Ukraine en 2022, relate la SonntagsZeitung. À ce jour, 77 procédures ont été ouvertes et 65 clôturées, précise le SECO. Dans 26 affaires, principalement dues à de la négligence, des amendes comprises entre 300 et 5000 francs ont été infligées. Les cas vont de la tentative d'exportation vers la Russie d'une montre de luxe d'une valeur de 300'000 francs à l'importation d'un sauna en provenance du Bélarus, en passant par la livraison de biens industriels comme des pièces de rechange pour machines-outils, dont l'exportation vers la Russie est interdite. Deux tiers des cas signalés concernaient des importations, un tiers des exportations. Deux procédures plus graves ont été transmises au Ministère public de la Confédération.

NZZ AM SONNTAG : La Confédération a mandaté le cabinet d'avocats américains Arnold & Porter pour réaliser une deuxième expertise sur le contrat passé entre la Suisse et les Etats-Unis pour l'achat de 36 avions de combat F-35A pour six milliards de francs, selon la NZZ am Sonntag. Washington demande une rallonge supplémentaire pouvant aller jusqu'à 1,3 milliard de dollars, alors que Berne affirme avoir négocié un prix fixe. Basé dans la capitale fédérale américaine, ce cabinet emploie 1000 avocats et est réputé pour ses bonnes relations politiques. Selon le New York Post, une petite-fille de l'ancien président américain Joe Biden y travaille. Le cabinet a déjà eu à faire aux F-35, en 2019, lorsqu'il a conseillé la Turquie, après qu'elle a été exclue du programme pour avoir acheté un système de défense antimissile russe.

SONNTAGSZEITUNG : Le système de lance-mines mobile Mörser 16 acquis par l'armée suisse provoque des inquiétudes en raison de l'absence de protection contre les drones, rapporte la SonntagsZeitung. La trappe du toit doit être ouverte pour tirer, ce qui rend le canon et l'équipage vulnérables. Une telle plateforme de tir est «très dangereuse» et problématique, remarque dans le journal le conseiller national Peter Hegglin (Centre/ZG). «Nous devons sérieusement reconsidérer l'introduction des Mörser 16», ajoute-t-il. Le Département fédéral de la défense reconnaît dans le journal que le système ne dispose pas d'une protection intégrée contre les drones et qu'il est plus vulnérable aux attaques lorsque la trappe est ouverte. Mais lorsqu'elle est fermée, le véhicule offre une «protection balistique adéquate», affirme le DDPS.

LE MATIN DIMANCHE/NZZ AM SONNTAG : Les vols d'armes se multiplient en Suisse, constatent plusieurs journaux dominicaux. Sept armureries ont été dévalisées au cours des deux derniers mois, a compté la NZZ am Sonntag, dont quatre rien que la semaine dernière, selon Le Matin Dimanche. Il y a proportionnellement «plus d'armes en circulation en Suisse que dans beaucoup de pays européens», ce qui «peut attirer l'attention de personnes malintentionnées», relève dans le journal francophone Luigi De Martino, chef de l'unité de soutien aux politiques et capacités de l'organisation Small Arms Survey. Selon ses projections, au moins 2,3 millions d'armes civiles sont en circulation en Suisse, soit 27,6 armes pour 100 personnes. A titre de comparaison, la France en compte 19,7 pour 100 habitants. «Le niveau de vie plus élevé en Suisse et les opportunités qui en découlent constituent une incitation supplémentaire pour les auteurs de ces infractions», déclare dans le journal alémanique Ralf Kusterer, chef du syndicat de police du Bade-Wurtemberg.

SONNTAGSBLICK : Quelque 300 millions de cigarettes de contrebande ou contrefaites ont été introduites en Suisse en 2024, rapporte le SonntagsBlick, relayant une étude du cabinet de conseil KPMG. Cela correspond à 15 millions de paquets et à une hausse de 50% par rapport à 2020. La Confédération a ainsi perdu 76 millions de francs en taxes sur le tabac non perçues. La plupart des cigarettes importées illégalement provenaient du Kosovo, de la Serbie et du Portugal, mais plus de la moitié d'entre elles n'ont pas pu être clairement localisées géographiquement. La contrebande concerne avant tout les marques Marlboro, Winston, Davidoff et Camel. Au total, 52,2 milliards de cigarettes illégales ont été consommées en Europe en 2024.

SONNTAGSBLICK : Le nombre de personnes ivres ou intoxiquées placées en cellule de dégrisement a atteint l'an dernier à Zurich un plus bas depuis 2016, à 773, écrit le SonntagsBlick. Les hommes représentent plus de 80% des cas. Un site de dégrisement central a été mis en place en 2016 à Zurich, dans le but de soulager les hôpitaux et les commissariats de police en accueillant les personnes saoules constituant un danger pour elles-mêmes ou pour autrui. L'année 2019 a connu un record de 927 admissions. Le séjour dans ce centre de dégrisement coûte entre 450 et 600 francs à la personne qui y est admise, mais le fonctionnement du site coûte plus d'un million de francs par an à la ville. Les électeurs avaient approuvé le projet en 2014 après une phase-pilote.