Revue de presse Parmelin ferme la porte à des discussions douanières à Davos

ATS

28.12.2025 - 08:02

Les négociations sur les droits de douane américains entre Berne et Washington, l'affaire de l'achat de trains Siemens par les CFF aux dépens de Stadler Rail qui rebondit et les répercussions des économies de l'ONU sur la Genève internationale font les titres de la presse dominicale.

Il n'y aura pas de négociations sur les droits de douane américains entre les États-Unis et la Suisse à Davos d'après Guy Parmelin (archives).
Il n'y aura pas de négociations sur les droits de douane américains entre les États-Unis et la Suisse à Davos d'après Guy Parmelin (archives).
sda

Keystone-SDA

28.12.2025, 08:02

LE MATIN DIMANCHE/SONNTAGSZEITUNG: Il n'y aura pas de négociations sur les droits de douane américains entre les États-Unis et la Suisse à Davos (GR) en janvier lors de la venue du président américain Donald Trump au Forum économique mondial (WEF), indique le ministre suisse de l'Economie Guy Parmelin dans Le Matin Dimanche et la SonntagsZeitung. «Mais on communiquera aux Américains qu'on est prêt à négocier intensivement» un accord contraignant, ajoute le futur président de la Confédération. Depuis l'annonce de la réduction des droits de douane de 39 à 15% à la mi-novembre, M. Parmelin n'a plus de contact direct avec l'administration américaine. «Tout s'est fait à l'étage inférieur, puisqu'il fallait coordonner les décisions avec les douanes suisses et américaines pour que les baisses de droits de douane entrent en vigueur de manière simultanée».

SONNTAGSZEITUNG: Les groupes ABB et Stadler Rail mettent en garde dans la SonntagsZeitung contre les risques liés à la nouvelle technique de propulsion au carbure de silicium des trains Siemens choisis récemment par les CFF. Cette technique est plus économe en énergie et plus silencieuse, mais elle n'a pas été testée dans le cadre de l'exploitation dense d'un RER européen, assurent les deux entreprises. Les CFF ont annoncé le 7 novembre avoir acheté à Siemens 116 nouvelles rames à deux étages pour le RER zurichois, le RER Vaud et le RE33 Martigny (VS)-Annemasse pour un montant de 2,1 milliards de francs. Stadler Rail, dont l'offre concurrente a été écartée, a déposé un recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF). Interrogés, les CFF rejettent ces déclarations, mais ne peuvent pas s'exprimer sur le fond en raison de la procédure judiciaire en cours.

SONNTAGSBLICK: La présidente de l'assemblée générale de l'ONU, Annalena Baerbock, ne se dit pas inquiète dans le SonntagsBlick des répercussions des mesures d'austérité de l'organisation sur la Genève internationale. «Genève est un centre névralgique de la diplomatie multilatérale et son statut n'est pas menacé». Tout comme Bonn ou Nairobi, la cité suisse pourrait même profiter des mesures d'austérité, assure l'ancienne ministre allemande des affaires étrangères. «New York est une ville très chère, c'est pourquoi nous réfléchissons aux sites que nous pourrions délocaliser. La Suisse n'est pas vraiment bon marché, mais elle reste très attractive», ajoute-t-elle. Il est compréhensible que des pays comme l'Autriche ou l'Italie cherchent à attirer des sièges de l'ONU, mais il faut que cela se fasse dans le respect des règles du fair-play, poursuit Mme Baerbock.

SONNTAGSBLICK: La Suisse souhaite expulser une vingtaine d'Afghans condamnés définitivement, écrit le SonntagsBlick. Le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) confirme au journal qu'un criminel afghan a déjà été renvoyé à Kaboul à la mi-décembre. Le renvoi de Syriens est également en discussion, le SEM disant être en contact avec les autorités syriennes à ce sujet. Jusqu'à présent, la Suisse n'a pas encore pu procéder à des renvois forcés vers la Syrie, contrairement à l'Autriche et, depuis peu, à l'Allemagne.

LE MATIN DIMANCHE/SONNTAGSZEITUNG: Le futur président de la Confédération Guy Parmelin a presque 600 images de bouquets de fleurs de la salle du Conseil fédéral dans son téléphone, relate-t-il dans Le Matin Dimanche. «Cela fait maintenant neuf ans que je les prends en photo». Il dit s'être mis à les photographier, parce qu'il les trouvait «tellement magnifiques» et pour «honorer le travail» des fleuristes. L'UDC vaudois ne sait pas encore ce qu'il va en faire, «peut-être un livre photo».

SONNTAGSBLICK: La branche suisse des néonazis Hammerskins a joué un rôle-clé dans la réunion des chefs de cette organisation violente le 15 novembre près de Milan, en Italie, rapporte le SonntagsBlick, qui dispose d'enregistrements réalisés par le groupe de recherche Exif. Des cadres néonazis de toute l'Europe, dont au moins une douzaine de Suisse, ont participé à l'European Officers Meeting. Un concert était aussi organisé le même week-end, auquel des centaines de néonazis ont assisté. La bannière de la branche suisse de l'organisation était accrochée sur la scène. Trois Suisses assuraient la sécurité, tandis que deux Suissesses tenaient un stand de vente.

