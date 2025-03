Baptiste Hurni (PS/NE) a déposé une motion pour attirer les chercheurs américains

L'accueil des cerveaux américains, la future direction de l'armée suisse, les dysfonctionnements au sein de Ruag ou à l'USAM ou encore les fraudes aux prêts Covid cinq ans après font les titres de la presse dominicale.

Keystone-SDA ATS

LE MATIN DIMANCHE: Alors que la recherche est malmenée aux Etats-Unis, le conseiller aux Etats Baptiste Hurni (PS/NE) a déposé en fin de session passée une motion pour attirer ces chercheurs, selon Le Matin Dimanche. Le sénateur propose d’accélérer les procédures administratives, d’autoriser les chercheurs à accéder aux financements du Fonds national suisse et de leur offrir une prime à l’installation. La motion est soutenue par des élus du Centre, du PLR et un MCG, qui estiment que la Suisse devrait, à l'instar de l'Europe, réfléchir à des mesures pour récupérer les «cerveaux américains». Pour Baptiste Hurni, ces derniers attireraient des fonds internationaux, ce qui permettrait d’engager des équipes, y compris et en priorité des chercheurs suisses. Contactée, Swissuniversities indique qu'elle ne modifiera pas son processus de recrutement et que les chercheurs des États-Unis sont, comme toute personne intéressée, invités à postuler.

SONNTAGSZEITUNG: Les milieux militaires et l'UDC remettent en question la fonction de chef de l'armée dans la SonntagsZeitung. «Un retour à l'ancien modèle avec une direction plus large est pour moi une option sérieuse», déclare Stefan Holenstein, président de la Fédération des sociétés militaires, dans le journal. Avant que le poste de chef de l'armée ne soit créé en 2004, c'est la Commission de la défense militaire qui dirigeait. L'idée pourrait bien susciter l'intérêt du nouveau conseiller fédéral Martin Pfister, qui ne s'est pas encore exprimé à ce sujet. «Les départs de personnel sont toujours l'occasion de repenser la structure organisationnelle,» a-t-il déclaré avant son élection.

SONNTAGSZEITUNG: L'Union suisse des arts et métiers (USAM) marche actuellement à l'aveuglette, conclut la SonntagsZeitung suite à des témoignages recueillis dans l'entourage de l'association. Et de citer l'exemple de la politique du personnel: la responsable de la communication Corinne Aeberhard a contesté en justice son licenciement. Selon plusieurs sources, elle aurait été licenciée avec effet immédiat et sans préavis. Interrogée par le journal, Mme Aeberhard confirme seulement que le poste a été «repensé» et mis au concours. Elle a quitté l'association en raison de «conceptions» divergentes, selon un message du directeur de l'USAM Urs Furrer au comité, évoqué par le journal dominical.

SONNTAGSBLICK: Un ancien cadre de l'ex-Ruag Aviation a signalé à plusieurs reprises au cours des dix dernières années à des membres du Conseil fédéral et d'autres fonctionnaires les dysfonctionnements au sein du groupe d'armement Ruag, affirme le Sonntagsblick. L'ex-cadre a évoqué la mauvaise gestion et s'est entretenu avec le Contrôle fédéral des finances. En revanche, il n'a pas trouvé d'oreille attentive auprès des commissions de surveillance parlementaires, du conseil d'administration ni de la direction de Ruag, affirme le journal, qui a consulté la correspondance reçue par l'ex-cadre.

NZZ AM SONNTAG: Des privés ont continué à facturer des tests Corona fictifs à la Confédération cinq ans après le confinement – ou du moins ont tenté de le faire, rapporte la NZZ am Sonntag. Fin 2024, l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) s'est vu soumettre une facture pour des tests injustifiés d'un montant de 3,4 millions de francs, a indiqué l'OFSP au journal. Ce cas pourrait atterrir sur la table d'un ministère public cantonal – comme des milliers d'autres fraudes présumées en lien avec la pandémie. Les autorités pénales sont encore bien occupées avec les abus liés aux crédits d'urgence Covid: 60% des procédures pénales engagées à ce jour sont toujours en cours.

SONNTAGSZEITUNG: Des substances toxiques, dont beaucoup sont interdites, ont été trouvées dans des champs suisses, constate la SonntagsZeitung. La Confédération a donc lancé une offensive: cette année, elle ne financera plus 200, mais 1000 analyses. Les cantons devraient payer les autres contrôles. En cas d'infraction, les paiements directs risquent d'être réduits. Le système repose sur l'autodéclaration. De nombreux cantons contrôlent la comptabilité des agriculteurs mais ne prélèvent pas d'échantillons dans les champs, selon le journal.

SONNTAGSBLICK: L'association faîtière des enseignantes et enseignants suisses alémaniques (LCH) souhaite davantage de politique dans les salles de classe, selon le SonntagsBlick. De nombreux jeunes auraient perdu confiance en la politique et les modes de pensée autoritaires seraient plus appréciés, selon un document de position de l'association rédigé en 2024, qui juge urgent d'agir. Pour l'association, l'éducation politique à l'école ne se limite pas à l'instruction civique: les élèves devraient être encouragés à aborder des thèmes politiques de manière critique. L'association des directeurs d'école soutient cette position, relève le journal.