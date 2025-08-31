Accord Suisse UE: Coup de massue pour les propriétaires de panneaux solaires

Le renoncement à une taxe numérique envisagé par la Suisse dans le cadre des négociations sur les droits de douane avec les Etats-Unis, les conséquences sur le photovoltaïque en Suisse en cas d'accord avec l'Union européenne sur l'électricité et la future gratuité intégrale des IVG en Suisse font les titres de la presse dominicale.

Une vue sur les quatre exemplaires des journaux du dimanche, avec la Sonntags Zeitung, le Sonntags Blick, Le Matin Dimanche et la NZZ am Sonntag, a l'occasion de la revue de presse le dimanche 17 novembre 2019 a Lausanne. (Archives) KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

NZZ AM SONNTAG. Le Conseil fédéral aurait promis au président américain Donald Trump de renoncer à une taxe numérique dans le cadre des négociations sur les droits de douane, écrit la NZZ am Sonntag. Une telle taxe viserait à imposer les grands groupes technologiques américains. Selon plusieurs sources indépendantes et bien informées, le projet d’accord finalisé entre la Suisse et les États-Unis comporte un chapitre intitulé «commerce numérique et technologie» dans lequel la Suisse garantit ce renoncement aux États-Unis. Le Conseil fédéral ferait ainsi une concession majeure à l’un des points centraux des revendications de Trump. Le problème, souligne toutefois le journal dominical, est que plusieurs interventions parlementaires sur ce sujet sont actuellement pendantes au Parlement.

SONNTAGSZEITUNG/LE MATIN DIMANCHE. L’accord sur l’électricité avec l’Union européenne aurait des conséquences pour 95 % des installations photovoltaïques du pays. Avec sa signature, la Suisse devrait abroger la loi garantissant aux propriétaires de maisons des tarifs minimaux pour l’électricité solaire, écrivent la SonntagsZeitung et le Matin Dimanche. Ainsi, 250'000 personnes perdraient leurs compensations. C’est ce qui ressort d’une lettre de l’Office fédéral de l’énergie. L’adaptation prévue figure également dans le rapport de 930 pages du Conseil fédéral relatif au paquet d’accords. L’UE considère en effet que des prix minimaux fixes constituent une distorsion du marché. Or, le peuple suisse avait accepté cette garantie légale lors de la votation sur la loi sur l’électricité l’an dernier.

LE MATIN DIMANCHE. Alors que l'affaire des groupes WhatsApp de la police lausannoise a provoqué une crise majeure cette dernière semaine, une enquête du Matin Dimanche révèle que la Commission de gestion du Conseil communal lausannois (Coges) avait été alertée dès mai 2019. Une lanceuse d’alerte avait présenté seize témoignages dénonçant les dérives de l’Académie de Savatan et montré deux photos compromettantes. Après consultation des services juridiques, la Coges avait renoncé à rendre publics ces faits et s’était contentée d’un courrier à la Municipalité. A la lumière des faits révélés ces derniers jours, cette inaction apparait comme une faute politique et morale, estime le journal dominical. «Je n’ai pas souvenir d’avoir appris l’existence d’un groupe WhatsApp au sein de la police lausannoise», s'est défendue Claude Nicole Grin, qui présidait la Coges à l'époque. La Verte a souligné que l’objet principal de la rencontre avait été le rapport critique sur l’Académie de Savatan.

SONNTAGSZEITUNG/LE MATIN DIMANCHE. En Suisse, les avortements seront bientôt gratuits pour les femmes, probablement dès début 2027. En mars dernier, le Parlement a intégré cette mesure dans le « deuxième volet de mesures visant à maîtriser les coûts «, sans débat explicite, car aucune commission n’a contesté ce point, rappellent la SonntagsZeitung et le Matin Dimanche en parlant d'une «mesure historique» passée sous les radars l'hiver dernier. La franchise et la quote-part, aujourd’hui supprimées seulement dès la 13e semaine, seront entièrement couvertes dès le début de la grossesse, y compris pour les IVG non punissables. Pour Mattea Meyer (PS), il s’agit d’une «étape importante» pour l’égalité et l’autodétermination des femmes. Bettina Balmer, la présidente des Femmes PLR souligne que l’accès doit être facilité pour les personnes financièrement faibles. Avec un taux d’avortement relativement bas (7,3/1000 en 2024), la Suisse se distingue dans un contexte mondial où le droit à l’avortement est sous pression.

SONNTAGSZEITUNG. Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) hésite encore à étendre le recyclage à l’électronique automobile. La décision devrait d’abord venir de l’UE, selon la SonntagsZeitung. Jusqu’à lundi, une consultation publique est en cours sur une ordonnance visant à élargir les obligations de recyclage à tous les appareils électroniques. Or, certains équipements issus de l’électronique automobile sont absents de la liste alors que le Laboratoire fédéral d’essai des matériaux et de recherche (Empa) a été chargé d’étudier quels composants électroniques des véhicules pourraient être recyclés de manière utile. Le DETEC attend la publication de l’ordonnance européenne avant d’examiner une éventuelle extension aux pièces automobiles, selon le journal dominical.

NZZ AM SONNTAG. Certains juges en Suisse se sentent «livrés à leurs partis politiques». C’est ce qui ressort d’entretiens menés par la NZZ am Sonntag avec douze juges de Suisse alémanique, qui se sont exprimés ouvertement sur les difficultés de leur profession dans une situation jugée atypique à l’échelle européenne. En Suisse, l'adage «sans carte de parti, pas de poste de juge» est souvent conforme à la réalité. Un juge d’un tribunal cantonal supérieur confie qu’il est mal à l’aise lorsqu’il doit rendre un jugement qui pourrait déplaire à son propre parti. Par ailleurs, les contributions financières aux partis, officiellement volontaires, sont en réalité quasiment un dû. Certains partis prélèvent ainsi jusqu’à 15 % du salaire des juges, selon le journal dominical.

NZZ AM SONNTAG. L’ancien président du Conseil des États, Fritz Schiesser, aurait passé deux mois en détention provisoire. La NZZ am Sonntag cite le ministère public du canton de Vaud, selon lequel il a été placé en détention «dans le cadre d’une procédure pénale pour infractions économiques». M. Schiesser, qui bénéfice de la présomption d'innocence, a toutefois affirmé au journal dominical qu’il rejetait toutes les accusations portées contre lui. Le cas serait complexe. Dans son entourage, on avance qu’il aurait été victime d’une escroquerie sentimentale: une de ses connaissances lui aurait soutiré beaucoup d’argent, tout en recueillant auprès de lui des informations et des documents confidentiels. Ce matériel aurait ensuite servi de base à une tentative de chantage. Le Ministère public soupçonne M. Schiesser d'avoir pu prendre part à cette tentative d’extorsion en qualité de co-auteur présumé.

SONNTAGSBLICK. Le Ministère public de Berne a clos l’affaire du Blausee concernant un employé de la société ferroviaire BLS, rapporte le SonntagsBlick. L’enquête, ouverte à l’été 2020, portait sur des soupçons de dépôts illégaux de déchets dans une décharge, mais ceux-ci ne se sont pas suffisamment étayés, indique l’ordonnance de clôture publiée fin août 2025. Des analyses d’eau n’ont montré aucune «pollution significative des eaux souterraines ou de surface». L’enquête n’a relevé aucun indice que la BLS aurait mal déclaré des déchets. L’employé recevra environ 31'000 francs à titre de dédommagements.

SONNTAGSBLICK. Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) a rappelé à ses diplomates leur devoir de loyauté, après la publication d'une lettre critique de la politique à Gaza,selon le SonntagsBlick. Lorsque le service du personnel du DFAE les a contactés après leur signature de la lettre, beaucoup de diplomates y ont vu une tentative d’intimidation. Le syndicat de la fonction publique est ensuite intervenu auprès du secrétariat général du DFAE et du conseiller fédéral Ignazio Cassis. Les ambassadeurs signataires la lettre ont reçu un appel du secrétaire d’État du DFAE, Alexandre Fasel. Lors d’entretiens qualifiés de constructifs, celui-ci leur aurait expliqué le devoir de loyauté.