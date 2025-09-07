Dépannages militaires: une facture salée et des questions sur la gestion des moyens

La suppression de l'enseignement du français à l'école primaire dans le canton de Zurich, mais aussi les droits de douane américains et les déboires de l'armée suisse font les titres de la presse dominicale.

Une vue sur les quatre exemplaires des journaux du dimanche, avec la Sonntags Zeitung, le Sonntags Blick, Le Matin Dimanche et la NZZ am Sonntag, a l'occasion de la revue de presse le dimanche 17 novembre 2019 a Lausanne. (Archives). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

LE MATIN DIMANCHE/SONNTAGSZEITUNG: La suppression de l'enseignement du français à l'école primaire validée par le Grand Conseil zurichois est un affront pour la Suisse romande, estime la conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider dans Le Matin Dimanche et la SonntagsZeitung. «C'est une évolution que je prends très au sérieux», indique la ministre suisse de l'intérieur en charge de la culture et de la politique des langues nationales. «Le Conseil fédéral est convaincu que les cantons sont en mesure de régler eux-mêmes la question linguistique. Mais nous savons aussi que la Confédération doit agir s'ils ne devaient pas y parvenir», ajoute-t-elle, soulignant qu'elle allait présenter au Conseil fédéral différentes options ce mois-ci encore.

SONNTAGSZEITUNG: Le gouvernement norvégien, qui devait s'entretenir par téléphone sur les droits de douane avec le président américain Donald Trump le même jour que la présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter, le 31 juillet, a été dissuadé de le faire, relate la SonntagsZeitung, citant plusieurs sources rapportant des propos du conseiller fédéral Guy Parmelin. «Lors d'une discussion avec des responsables politiques, le ministre de l'économie Parmelin a indiqué que, le 31 juillet, d'autres pays avaient apparemment été dissuadés de passer un appel et que, par conséquent, d'autres accords négociés n'avaient pas été confirmés», indique dans le journal le porte-parole de Guy Parmelin. La Norvève a ensuite été informée directement des nouveaux droits de douane américains le 1er août, ajoute-t-il. Les biens norvégiens exportés aux Etats-Unis sont taxés à hauteur de 15%, comme ceux de l'UE. Pour les produits suisses, la taxe douanière est de 39%.

SONNTAGSBLICK: Les véhicules de l'armée suisse tombent tellement souvent en panne qu'elle n'arrive plus à gérer leur dépannage et qu'elle est obligée de faire appel à des prestataires externes, affirme le SonntagsBlick. Elle possède 34'000 véhicules, dont beaucoup sont vieux. L'Office fédéral de l'armement (armasuisse) a passé des contrats avec trois entreprises, dont le Touring Club Suisse (TCS), pour un montant total de 6,5 millions de francs. Les contrats sont valables de janvier 2026 à fin 2030, avec une option de prolongation. L'armée suisse avait déjà fait appel ces dernières années à des services de dépannage privés, qui sont intervenus 3748 fois de 2019 à la fin 2024. Les interventions allaient du simple changement de pneu crevé au sauvetage de chars de combat. Le montant de la facture atteint 3'594'376 francs, selon armasuisse.

NZZ AM SONNTAG: Le contrôle de la présence de substances illégales dans les eaux usées en Suisse est suspendu depuis plusieurs mois en raison des coupes budgétaires de la Confédération, remarque la NZZ am Sonntag. La surveillance n'a pas pu être prolongée en raison de la situation budgétaire incertaine, déclare dans le journal l'Office fédéral de la santé publique (OFSP). Au cours des quatre dernières années, des chercheurs de l'Institut fédéral suisse des sciences et technologies de l'eau (Eawag) et de l'université de Lausanne ont analysé tous les 13 jours les eaux usées de dix stations d'épuration à la recherche de drogues. En arrêtant les analyses, «la Suisse court le risque de passer à côté de changements soudains et dangereux sur le marché des drogues illégales ou de l'apparition de nouvelles habitudes de consommation», alerte dans le journal le médecin zurichois spécialisé dans les addictions, Thilo Beck.

SONNTAGSBLICK: Les Vert-e-s ont reçu un don de 400'000 francs de la part de Carmita Burkard Kroeber, l'héritière du groupe zougois Sika, écrit le SonntagsBlick. Âgée de 64 ans, l'arrière-petite-fille du fondateur de l'entreprise spécialisée dans la chimie de la construction est membre du parti depuis 20 ans, mais évite les feux de la rampe. Le don correspond à environ 15% du budget annuel du parti et n'est assorti d'aucune condition, indique dans le journal la présidente des Vert-e-s, Lisa Mazzone. Cette somme sera répartie sur plusieurs années pour financer le développement de la formation écologiste, ajoute Mme Mazzone, précisant que c'est le don le plus important versé par un particulier à un parti en 2024. Pour les Vert-e-s, il s'agit du deuxième plus gros don de l'histoire du parti, après celui de plusieurs millions que l'héritière du groupe Sika avait déjà fait en 2023.

LE MATIN DIMANCHE: Près de deux Suisses sur trois (64%) s'opposent à une généralisation à l'intérieur des localités des zones où la vitesse est limitée à 30 km/h, révèle un sondage YouGov, commandé par le TCS et relayé par Le Matin Dimanche. 61% des personnes interrogées estiment qu'une réduction générale de la vitesse à 30 km/h sur les axes routiers principaux dans les centres-villes entraînerait un transfert du trafic vers les rues des quartiers. Pour 59% des sondés, la généralisation du 30 km/h forcera les transports publics à s'équiper de davantage de bus pour maintenir la cadence horaire face au ralentissement de la circulation. L'enquête a été réalisée auprès de 1200 personnes en Suisse, dont une écrasante majorité habite en ville ou dans une agglomération.

LE MATIN DIMANCHE/SONNTAGSZEITUNG: Quarante-six personnes, en moyenne, perdent chaque année la vie lors de randonnées en montagne et d'activités d'alpinisme en Suisse, selon une analyse du Matin Dimanche et de la SonntagsZeitung, basée sur les données du Club alpin suisse (CAS) et du Bureau de prévention des accidents (BPA). Malgré un pic de 68 décès en 2020, le risque d'accidents mortels de randonnée n'a pas augmenté ces dernières années. Les variations s'expliquent principalement par les conditions météorologiques. La Suisse centrale est la région qui enregistre de loin le plus grand nombre de morts, devant les Alpes valaisannes et bernoises. Cette statistique s'explique par le fait que deux régions de randonnée très prisées sont situées en Suisse centrale: celles des Mythen (SZ) et du Pilate, une montagne à cheval de plusieurs cantons (LU, OW, NW).

NZZ AM SONNTAG: La fondation familiale Sandoz, dont la fortune s'élève à plusieurs milliards, a été la cible d'une tentative de chantage, rapporte la NZZ am Sonntag. Se présentant sous le nom de «M. X», un inconnu a prétendu disposer de plus de 7000 documents internes qu'il proposait de revendre à l'entourage des héritiers de l'empire pharmaceutique. La fondation confirme dans le journal la tentative de chantage, mais qualifie les documents internes de «fausses allégations et de photomontages». La famille Sandoz a immédiatement porté plainte. L'affaire est apparue dans le cadre d'une autre tentative d'extorsion en lien avec l'ancien président du Conseil des États Fritz Schiesser et pour laquelle il a passé deux mois en détention provisoire. Selon la NZZ am Sonntag, «M. X» serait une connaissance et une ex-partenaire de M. Schiesser, qui aurait dérobé les documents dans son bureau.