Affaire Epstein «Rien n'a été caché» : le gouvernement publie un récent entretien avec Ghislaine Maxwell

Basile Mermoud

22.8.2025

Le ministère américain de la Justice a publié vendredi la retranscription ainsi que la bande audio d'un récent entretien avec Ghislaine Maxwell, la complice du délinquant sexuel Jeffrey Epstein, au moment où le gouvernement de Donald Trump fait face à des accusations de manque de transparence dans cette affaire.

Ghislaine Maxwell est aujourd'hui détenue dans une prison du Texas (archive).
Ghislaine Maxwell est aujourd’hui détenue dans une prison du Texas (archive).
IMAGO/Pacific Press Agency

Agence France-Presse

22.08.2025, 21:52

«A l'exception du nom des victimes, chaque mot est inclus. Rien n'a été enlevé. Rien n'a été caché», a assuré Todd Blanche, le haut responsable du ministère de la Justice qui a mené l'entretien fin juillet avec Ghislaine Maxwell, détenue aujourd'hui dans une prison du Texas.

James Comer, un influent élu républicain au Congrès, a en outre annoncé au même moment que le ministère de la Justice avait fourni «des milliers de pages de documents liés à Epstein» à une commission de la Chambre des représentants qui les avait exigés. L'élu n'a cependant pas dévoilé le contenu de ces documents.

Donald Trump multiplie les initiatives pour tenter d'éteindre la polémique autour de l'affaire Epstein, qui enflamme les Etats-Unis jusque dans sa base électorale. Le gouvernement du républicain est accusé de manquer de transparence dans le dossier de ce financier retrouvé mort pendu en prison à New York en 2019 avant son procès pour crimes sexuels.

Il renvoie la balle au gouvernement. Un juge s'oppose à la publication de documents de l'affaire Epstein

Il renvoie la balle au gouvernementUn juge s'oppose à la publication de documents de l'affaire Epstein

Sa mort a alimenté d'innombrables théories du complot, selon lesquelles il aurait été assassiné pour empêcher des révélations embarrassantes sur des personnalités de premier plan.

Après avoir pendant des mois promis à ses partisans des révélations fracassantes dans cette affaire, le président américain subit un retour de flamme depuis que son gouvernement a annoncé début juillet n'avoir découvert aucun élément nouveau qui justifierait la publication de documents supplémentaires.

Ghislaine Maxwell avait été transférée début août dans une prison du Texas au régime de sécurité moins strict, une semaine après s'être entretenue avec Todd Blanche, numéro deux du ministère de la Justice et ancien avocat personnel de Donald Trump.

«J’aime bien [Trump]»

Selon la retranscription de cet entretien, publiée vendredi, l'ancienne mondaine a affirmé que Donald Trump avait toujours été «très cordial et très gentil» avec elle. «Et je veux juste dire que j'admire son exploit extraordinaire d'être devenu président maintenant. Et je l'aime bien, je l'ai toujours bien aimé», a-t-elle déclaré.

Théories du complot ?. Assignation choc: les Clinton rattrapés par l'affaire Epstein

Théories du complot ?Assignation choc: les Clinton rattrapés par l’affaire Epstein

Interrogé le mois dernier sur la possibilité d'accorder une grâce présidentielle ou une commutation de peine à Ghislaine Maxwell, Donald Trump avait assuré «ne pas y avoir pensé» et que le moment n'était pas venu d'en parler.

Ghislaine Maxwell avait été condamnée en 2022 à 20 ans de prison pour avoir recruté entre 1994 et 2004 des jeunes filles mineures afin que Jeffrey Epstein les exploite sexuellement.

