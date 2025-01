Le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken a affirmé lundi que la Russie cherchait à étendre sa coopération dans le domaine spatial avec la Corée du Nord en échange de l'envoi de soldats pour aider Moscou à combattre l'Ukraine.

Lors d'une tournée d'adieu, Antony Blinken a rencontré lundi à Séoul le ministre coréen des Affaires étrangères. ATS

«La RPDC bénéficie déjà d'équipements et d'entraînements militaires russes. Aujourd'hui, nous avons des raisons de croire que Moscou a l'intention de partager des technologies avancées dans le domaine de l'espace et des satellites avec Pyongyang», a déclaré le chef de la diplomatie américaine lors d'une conférence de presse à Séoul, en employant le sigle officiel de la Corée du Nord, la République populaire et démocratique de Corée.

Antony Blinken a entamé lundi à Séoul la première étape d'une tournée d'adieu qui l'emmènera aussi au Japon et en France. Son programme ne prévoit aucune rencontre avec M. Yoon.

Avant l'arrivée de Donald Trump à la Maison Blanche, il espère stabiliser l'alliance américaine avec la Corée du Sud malgré le chaos politique qui s'est emparé de ce pays.