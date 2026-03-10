  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Guerre au Moyen-Orient «Risque immense» - Un cardinal américain de premier rang fustige la politique de Trump

Gregoire Galley

10.3.2026

Le cardinal américain Robert McElroy, archevêque de Washington, a vivement critiqué la guerre menée par les Etats-Unis en Iran, la jugeant «pas moralement légitime», une condamnation qui tranche avec la retenue affichée par Léon XIV.

Le cardinal américain Robert McElroy, archevêque de Washington, a vivement critiqué la guerre menée par les Etats-Unis en Iran.
Le cardinal américain Robert McElroy, archevêque de Washington, a vivement critiqué la guerre menée par les Etats-Unis en Iran.
ats

Agence France-Presse

10.03.2026, 11:34

«Les Etats-Unis ne répondaient pas à une attaque existante, imminente et objectivement vérifiable de l'Iran», a déclaré le cardinal américain dans un entretien au Catholic Standard, la revue du diocèse de Washington, dont la version papier paraîtra le 12 mars.

«A l'heure actuelle, la décision des États-Unis d'entrer en guerre contre l'Iran ne satisfait pas aux critères de guerre juste, condition nécessaire à une guerre moralement légitime», a-t-il insisté.

Selon Mgr McElroy, les Etats-Unis ont, au contraire, «été victimes d'une logique guerrière ces dernières années, notamment au Moyen-Orient», avec un «risque immense» de «pertes humaines considérables de part et d'autre».

«Le Liban risque de sombrer dans la guerre civile. L'approvisionnement mondial en pétrole est soumis à une forte pression. La désintégration potentielle de l'Iran pourrait engendrer des réalités nouvelles et dangereuses», a-t-il ajouté.

Conflit au Moyen-Orient. L'Iran tacle Trump et affirme qu'il «décidera de la fin de la guerre»

Conflit au Moyen-OrientL'Iran tacle Trump et affirme qu'il «décidera de la fin de la guerre»

«Terrifiant»

Samedi, un autre cardinal américain de premier rang, Blase Cupich, avait qualifié d'"écoeurant" et de «terrifiant» un montage vidéo de la Maison Blanche mêlant des extraits de films hollywoodiens à des images réelles de frappes sur l'Iran.

Ces deux prises de positions tranchent avec la retenue affichée par Léon XIV, qui n'a pas condamné directement les frappes menées par les Etats-Unis et Israël depuis le 28 février contre la République islamique.

Ces dernières semaines, le premier pape américain fait le choix d'une stratégie visant à déléguer à la hiérarchie de l'Eglise catholique les réactions les plus fortes face aux tensions aux Etats-Unis et à la politique de Donald Trump.

Le Saint-Siège maintient traditionnellement une neutralité diplomatique. Mais son numéro deux, le cardinal italien Pietro Parolin, a dénoncé la semaine dernière le concept de «guerre préventive», qui risque d'"embraser le monde entier".

Fils d’Ali Khamenei. Mojtaba Khamenei, nouveau guide suprême de la République islamique

Fils d’Ali KhameneiMojtaba Khamenei, nouveau guide suprême de la République islamique

Les plus lus

Magic Pass : six stations supplémentaires et une nouveauté majeure !
Scénario «catastrophe» évoqué : la faille des Fios s'agrandit et inquiète
«Mon médecin dit qu'avec ce cœur, je pourrais devenir centenaire»
Un Argovien endetté se tourne vers un assainisseur financier – puis tout s'aggrave
Un homme qui a bouleversé l’histoire américaine est décédé
Donald Trump : un dilemme et une volte-face inattendue !