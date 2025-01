Une pétition en ligne et une demande beaucoup plus formelle envoyée au Tribunal cantonal valaisan visent à la réintégration de Roland Jaquenoud comme enseignement au Collège de l’abbaye de Saint-Maurice. D’abord suspendu, le chanoine, soupçonné d’abus sexuels, avait été licencié courant 2024 par le Service de l’enseignement.

Avant son licenciement, Roland Jacquenoud exerçait la fonction de père-abbé par interim du Collège de l'abbaye de St-Maurice (Photo d'illustration). ATS

L’ancien père-abbé ad intérim de la congrégation des chanoines de Saint-Maurice avait été suspendu de sa fonction d’enseignant en novembre 2023, afin d’éclaircir sa situation personnelle.

Fin octobre 2024, après 13 mois d’enquête, la justice valaisanne avait classé l’affaire des abus sexuels présumés au sein de l’Eglise, en Valais. Concernant le professeur de latin et grec, une ordonnance de classement avait été rendue en l’absence de comportements pénalement répréhensibles.

En fin d’année scolaire 2023-2024, avant même le terme de l’enquête du Ministère public, le Service de l'enseignement avait choisi de licencier le chanoine. Celui-ci s’est donc retrouvé sans poste de travail pour l’année scolaire en cours. C’est toujours le cas aujourd’hui.

Pas de commentaire sur l'affaire

«Je demande que son licenciement qui sanctionne un fait reproché sans aucune certitude il y a plus de 20 ans et qui ne relève pas du droit pénal soit annulé par respect de la présomption d'innocence», peut-on lire dans une pétition qui circule en ligne. «Roland Jaquenoud ne doit pas être traité plus sévèrement du fait de sa qualité de chanoine de l'abbaye de Saint-Maurice»,, ajoute-t-elle.

Interrogé, mardi matin par Keystone-ATS, le chef du Service de l’enseignement valaisan Jean-Philippe Lonfat a confirmé qu’une demande de réhabilitation avait été déposée auprès du Tribunal cantonal. Je ne peux donc pas commenter davantage une procédure administrative en cours».