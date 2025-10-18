  1. Clients Privés
«C’était une angoisse totale» Rome : colère contre l’accord migratoire avec la Libye après un drame en mer

Basile Mermoud

18.10.2025

Des centaines de migrants et militants des droits de l'homme ont manifesté samedi à Rome contre l'accord migratoire de 2017 entre l'Italie et la Libye, au lendemain d'un nouveau naufrage en Méditerranée dans lequel ont disparu une vingtaine de personnes.

Selon des ONG, les garde-côtes libyens tirent de plus en plus souvent sur les bateaux transportant des migrants qui tentent de rejoindre l'Europe (photo d'illustration). 
Selon des ONG, les garde-côtes libyens tirent de plus en plus souvent sur les bateaux transportant des migrants qui tentent de rejoindre l'Europe (photo d’illustration). 
IMAGO/Pond5 Images

Agence France-Presse

18.10.2025, 21:10

Dans la manifestation, des dizaines de migrants originaires d'Afrique subsaharienne ont raconté ce qu'ils avaient enduré en Libye, et une minute de silence a été observée en mémoire de ceux qui ont péri en tentant de traverser la mer.

Le gouvernement italien de Giorgia Meloni et l'Union européenne financent et forment les garde-côtes libyens pour intercepter les migrants tentant la traversée vers l'Europe, une priorité du parti d'extrême droite de Mme Meloni, Fratelli d'Italia.

Grèce. Deux morts dans un nouveau naufrage de migrants en mer Egée

GrèceDeux morts dans un nouveau naufrage de migrants en mer Egée

Mais l'accord, signé en 2017, fait l'objet de critiques grandissantes après plusieurs enquêtes ayant montré que les centres de détention financés par l'UE en Libye étaient gérés par des trafiquants d'êtres humains. Cet accord doit être renouvelé le mois prochain.

Irene Dea, 46 ans, originaire de Côte d'Ivoire, a raconté à l'AFP avoir essayé de rejoindre l'Europe trois fois en bateau. La première fois, 12 personnes qui étaient avec elle sont mortes dans le naufrage de leur embarcation.

Après que les forces libyennes ont intercepté son bateau, elle a passé six mois dans le centre de détention d'Az-Zawiyah, à l'ouest de Tripoli. «J'ai vu de mes propres yeux des femmes être violées», a-t-elle dit. «On ne mangeait pas, c'était une angoisse totale.»

Vendredi, les garde-côtes italiens ont annoncé rechercher les survivants d'un bateau naufragé transportant environ 30 personnes, à environ 50 miles au sud-est de l'île de Lampedusa. Une dizaine d'entre eux ont été secourus. L'association caritative Alarm Phone a dit «craindre environ 20 morts».

Asile. Genève inaugure un centre d'hébergement pour migrants aux Cherpines

AsileGenève inaugure un centre d'hébergement pour migrants aux Cherpines

Selon des ONG, les garde-côtes libyens tirent de plus en plus souvent sur les bateaux transportant des migrants qui tentent de rejoindre l'Europe.

Des migrants secourus lundi par les garde-côtes italiens ont affirmé avoir été victimes d'une «attaque armée» dans les eaux territoriales maltaises, après qu'une ONG a dénoncé la veille des «tirs» de garde-côtes libyens dans la même zone.

Entre le 1er janvier et le 13 septembre, 456 personnes ont perdu la vie et 420 ont été portées disparues le long de la route maritime du centre de la Méditerranée, la plus dangereuse du monde pour les migrants, selon l'Organisation internationale pour les migrations (OIM).

