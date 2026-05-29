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«Grave escalade» Roumanie: un drone russe frappe un immeuble et fait deux blessés

ATS

29.5.2026 - 04:00

Un drone russe a touché un immeuble résidentiel en Roumanie, membre de l'OTAN, dans la ville de Galati, près de la frontière avec l'Ukraine, a indiqué vendredi le ministère roumain de la défense. Deux personnes ont été légèrement blessées.

La totalité de la charge du drone Shahed a explosé, provoquant l'incendie d'un immeuble d'habitation à Galati (archives).
La totalité de la charge du drone Shahed a explosé, provoquant l'incendie d'un immeuble d'habitation à Galati (archives).
ATS

Keystone-SDA

29.05.2026, 04:00

29.05.2026, 07:19

Dans la nuit de jeudi à vendredi, un drone russe «a pénétré dans l'espace aérien roumain, a été suivi par radar jusqu'à la partie sud de la ville de Galati, puis s'est écrasé sur le toit d'un immeuble d'habitation, provoquant un incendie lors de l'impact», a écrit le ministère dans un communiqué.

Des incursions de drones en Roumanie ont été détectées à plusieurs reprises depuis le début de l'offensive russe contre l'Ukraine voisine en février 2022, mais c'est la première fois qu'un de ces engins s'abat sur un immeuble résidentiel.

Quand les drones ont été détectés près de l'espace aérien roumain, deux chasseurs F-16 ont décollé de la base aérienne de Fetesti, dans l'est de la Roumanie, et ont été «autorisés à engager le combat avec les cibles pendant toute la durée de l'alerte», a-t-il ajouté.

Le ministère roumain des affaires étrangères a dénoncé vendredi «une grave et irresponsable escalade» de la Russie. «La Roumanie a informé ses alliés et le secrétaire général de l'OTAN de la situation et a demandé que des mesures soient prises pour accélérer le transfert de moyens de lutte contre les drones vers la Roumanie», a écrit le ministère dans un communiqué.

Alerte nationale en Ukraine

Selon les services de secours roumains, la totalité de la charge du drone a explosé et les deux occupants de l'appartement touché, qui ont pu évacuer le bâtiment par leurs propres moyens, ont été pris en charge médicalement sur place pour des écorchures.

Une alerte aérienne nationale a été déclenchée en Ukraine dans la nuit de jeudi à vendredi en prévision de nouveaux raids russes, avant d'être levée quelques heures plus tard. Au moins deux personnes ont été blessées à Zaporijjia (sud) dans un incendie déclenché par une attaque, selon les autorités régionales.

Dans la nuit de samedi à dimanche, la Russie avait déclenché un bombardement particulièrement dévastateur contre le pays, employant plus de 600 drones, environ 35 missiles balistiques et une cinquantaine de missiles de croisière.

A la suite de ce raid massif, un des pires depuis le début de l'invasion, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a imploré les Etats-Unis de fournir à son pays davantage de missiles pour ses systèmes de défense aérienne Patriot, seuls capables d'abattre des missiles balistiques.

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