Royaume-Uni Il sera plus dur d'avoir un titre de séjour permanent outre-Manche

ATS

29.9.2025 - 07:03

La ministre britannique de l'Intérieur Shabana Mahmood va proposer lundi de conditionner l'obtention d'un titre de séjour permanent à plusieurs critères, dont un haut niveau d'anglais, un emploi et des heures de travail bénévole, un nouveau durcissement pour réduire l'immigration.

Shabana Mahmood propose de durcir les conditions d'attribution avec un certain nombre de critères: avoir un emploi, un casier judiciaire vierge, cotiser à l'assurance nationale, maîtriser un niveau élevé d'anglais, ne pas percevoir d'aides sociales et faire du bénévolat à l'échelle locale.
KEYSTONE

Keystone-SDA

29.09.2025, 07:03

Les «migrants arrivés légalement devront contribuer à la société pour mériter leur droit de rester» au Royaume-Uni, affirme le Parti travailliste dans un communiqué publié avant le discours de la ministre à sa conférence annuelle à Liverpool (nord de l'Angleterre).

Actuellement, les personnes qui ont travaillé cinq ans au Royaume-Uni ou ont un membre de leur famille – conjoint, parent... – sur place peuvent demander un titre de séjour permanent. Ils obtiennent le droit de vivre sur place, travailler et percevoir des aides.

Shabana Mahmood propose de durcir les conditions d'attribution avec un certain nombre de critères: avoir un emploi, un casier judiciaire vierge, cotiser à l'assurance nationale, maîtriser un niveau élevé d'anglais, ne pas percevoir d'aides sociales et faire du bénévolat à l'échelle locale.

«La progression de l'immigration a été très, très rapide. Je comprends totalement pourquoi les gens sont préoccupés», a-t-elle déclaré dimanche dans le journal The Sun.

Une consultation doit avoir lieu dans l'année, a indiqué le Parti travailliste.

Cette annonce survient quelques jours après que la formation d'extrême droite Reform UK, qui devance largement le Parti travailliste dans les sondages, a promis de supprimer le titre de séjour permanent si elle accédait au pouvoir et qu'elle obligerait les migrants – y compris ceux étant déjà régularisés – à demander un visa tous les cinq ans.

«C'est complètement différent de dire que l'on va s'en prendre à des personnes qui sont légalement ici et de commencer à les expulser», a affirmé dimanche le Premier ministre Keir Starmer sur la BBC, jugeant le projet de Reform UK «immoral» et «raciste».

163'000 personnes ont obtenu un titre de séjour permanent en 2024, un chiffre en hausse de 35% sur un an. Le gouvernement a déjà annoncé qu'il rallongerait de cinq à 10 ans le temps nécessaire passé sur le territoire pour l'obtenir.

Shabana Mahmood, qui a pris ses fonctions début septembre après un remaniement, devrait également dire aux militants travaillistes qu'elle sera une ministre de l'Intérieur «dure», qui n'hésitera pas à s'attaquer à l'immigration.

Plus de 33'000 migrants sont arrivés illégalement sur les côtes anglaises dans des embarcations de fortune depuis le début de l'année, un record pour cette période de l'année.

