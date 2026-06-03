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Meurtre d’un étudiant Royaume-Uni : la police va réexaminer ses directives contre le racisme

Basile Mermoud

3.6.2026

La police britannique a annoncé mercredi qu'elle allait réexaminer ses directives contre le racisme, critiquées après l'arrestation et la mort d'un étudiant, menotté agonisant après avoir été accusé à tort d'injures racistes par son meurtrier.

Onze policiers ont été blessés mardi soir lors d'un rassemblement près des lieux du crime à Southampton, où des manifestants s'en sont pris aux forces de l'ordre (archives). 
Onze policiers ont été blessés mardi soir lors d'un rassemblement près des lieux du crime à Southampton, où des manifestants s'en sont pris aux forces de l'ordre (archives). 
AFP

Agence France-Presse

03.06.2026, 12:12

Henry Nowak, 18 ans, a été poignardé à cinq reprises alors qu'il rentrait d'une soirée à Southampton, sur la côte sud de l'Angleterre, le 3 décembre 2025. Un jeune homme sikh de 23 ans, Vickrum Digwa, a été condamné lundi à la prison à vie assortie d'une peine de sûreté de 21 ans pour le meurtre.

Ce dernier a menti aux policiers au moment des faits en déclarant avoir été victime d'une agression raciste, et avoir agi en état de légitime défense après des insultes et des coups. Les agents l'ont cru et menotté Henry Nowak, qui était en train de succomber à ses blessures, en lui signifiant son arrestation.

Ce drame a conduit l'extrême droite à accuser la police de «préjugés anti-Blancs». Onze policiers ont été blessés mardi soir lors d'un rassemblement près des lieux du crime à Southampton, où des manifestants s'en sont pris aux forces de l'ordre en lançant des briques, des bouteilles et des poubelles dans leur direction. Deux personnes ont été interpellées.

Des directives de la police contre le racisme, datant de 2025, sont vivement critiquées, en particulier par l'extrême droite. Un document sur «les ambitions à long terme d'un service de police antiraciste» suggère que les personnes devraient être traitées différemment en fonction de leur origine ethnique. Il recommande aux agents de ne pas être «indifférents à la couleur de peau».

Une instance nationale regroupant des hauts responsables de la police, le NPCC (National Police Chiefs' Council), va réexaminer ces directives. «Nous sommes à l'écoute de préoccupations légitimes concernant la manière dont certains de ces engagements sont formulés ou rédigés, et, si nécessaire, nous pouvons et allons apporter des modifications», a indiqué le responsable du NPCC, Gavin Stephens.

Royaume-Uni. La mort d'un étudiant menotté alors qu'il agonisait provoque des émeutes

Royaume-UniLa mort d'un étudiant menotté alors qu'il agonisait provoque des émeutes

La secrétaire d'Etat chargée des forces de l'ordre, Sarah Jones, a estimé sur la BBC que la formulation dans la directive n'était «pas appropriée». «Tout le monde devrait être traité de manière égale devant la loi, et je pense qu'il est juste qu'ils réexaminent ce document», a-t-elle ajouté.

Trois des policiers qui ont arrêté Henry Nowak sont toujours en fonction et un quatrième a démissionné, a indiqué la police du Hampshire, dont dépend Southampton. Ils sont considérés comme témoins dans l'affaire.

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