Le prince Andrew renonce à son titre royal

Le prince Andrew, frère du roi Charles III empêtré dans des scandales - principalement celui de ses relations avec le criminel sexuel américain Jeffrey Epstein -, a annoncé vendredi soir renoncer à son titre royal tout en «niant catégoriquement» les accusations contre lui.

Le prince Andrew, frère cadet du roi Charles III, est mis en cause pour ses liens avec le défunt délinquant sexuel américain Jeffrey Epstein (archives). ATS

Keystone-SDA ATS

«Après avoir discuté avec le roi et ma famille, nous avons conclu que les accusations continuelles à mon encontre nuisaient au travail de Sa Majesté et de la famille royale (britannique). J'ai décidé, comme je l'ai toujours fait, de donner la priorité à mon devoir envers ma famille et mon pays», selon un communiqué du prince.

«Je n'utiliserai plus mon titre ni les honneurs qui lui sont conférés», poursuit le prince, qui s'était déjà retiré de la vie publique il y a cinq ans sous la pression du scandale.

Le prince, âgé de 65 ans, qui perd donc son titre de duc de York avec effet immédiat, est tombé en disgrâce en raison de sa proximité avec Jeffrey Epstein, le financier américain retrouvé mort dans sa prison en 2019 avant son procès pour crimes sexuels.

Les révélations sur ses relations avec Jeffrey Epstein continue à s'enchaîner, notamment avec la parution prochaine d'un livre posthume, dont des extraits ont été publiés dans la presse. Dans ce livre, Virginia Giuffre, principale accusatrice du prince Andrew, a raconté les relations qu'elle dit avoir eues avec lui quand elle n'avait que 17 ans.

Mais il restera prince

Mme Giuffre, qui s'est suicidée en avril à l'âge de 41 ans, avait engagé des poursuites en 2021 contre le prince Andrew. Celui-ci a toujours nié les accusations d'agressions sexuelles et évité un procès à New York en versant plusieurs millions de dollars.

Il n'a plus aucun rôle public depuis novembre 2019 et a perdu ses titres militaires et patronages royaux en 2022. Andrew gardera cependant son titre de prince, étant le fils de la reine Elizabeth II, décédée en 2022.