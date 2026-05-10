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Menaces et sécurité Rubio a discuté de sécurité au Moyen-Orient avec le Qatar

ATS

10.5.2026 - 08:24

Le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio a discuté des «menaces» et de la sécurité au Moyen-Orient lors d'une rencontre avec le Premier ministre du Qatar, Cheikh Mohammed ben Abdelrahmane al-Thani, a rapporté samedi le département d'Etat.

Le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio a discuté des «menaces» et de la sécurité au Moyen-Orient lors d'une rencontre avec le Premier ministre du Qatar (archives).
Le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio a discuté des «menaces» et de la sécurité au Moyen-Orient lors d'une rencontre avec le Premier ministre du Qatar (archives).
KEYSTONE

Keystone-SDA

10.05.2026, 08:24

Les deux hommes ont évoqué «le soutien américain à la défense du Qatar et l'importance d'une étroite coordination afin de repousser les menaces et de promouvoir la stabilité et la sécurité au Moyen-Orient», a indiqué la diplomatie américaine, dans un communiqué qui ne mentionne pas nommément la guerre avec l'Iran.

Le Premier ministre du Qatar, qui est également ministre des Affaires étrangères du petit Etat du Golfe, s'était entretenu vendredi à Washington avec le vice-président JD Vance.

Cet Etat du Golfe a souvent servi d'intermédiaire aux Etats-Unis au Moyen-Orient, notamment avec le Hamas lorsqu'il s'est agi de négocier un cessez-le-feu avec Israël à Gaza. Depuis le début de la guerre avec l'Iran le 28 février, cet allié des Etats-Unis a été la cible de tirs iraniens.

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