Accords d'Abraham Rubio affirme que davantage de pays sont prêts à reconnaître Israël

ATS

24.10.2025 - 14:25

Le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio a déclaré vendredi que davantage de pays étaient prêts à normaliser leurs relations avec Israël, mais que cette décision dépendrait d'un accord régional plus large.

ats

Keystone-SDA

24.10.2025, 14:25

Une fin durable de la guerre à Gaza encouragerait davantage de pays à rejoindre les accords d'Abraham, en vertu desquels les Emirats arabes unis, Bahreïn et le Maroc ont normalisé leurs relations avec Israël depuis 2020, a estimé M. Rubio à l'issue d'une visite du nouveau Centre de coordination militaro-civile (CCMC) dont le but est de coordonner diverses opérations liées au cessez-le-feu dans la bande de Gaza.

«De nombreux pays souhaitent rejoindre» ces accords, a-t-il déclaré.

M. Rubio a aussi assuré douter qu'Israël annexe la Cisjordanie occupée, minimisant le vote de la Knesset cette semaine pour faire avancer deux propositions de loi.

«Il suffit de dire que nous ne pensons pas que cela va arriver», a-t-il affirmé lors d'un point presse. Selon lui, «d'un point de vue législatif, rien n'est en place pour que cela puisse arriver. Mais ça menacerait également tout ce processus» visant à mettre fin à la guerre à Gaza, a-t-il ajouté.

