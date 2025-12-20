Le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio a déclaré vendredi que la nouvelle année offrait une chance pour une trêve humanitaire au Soudan ravagé par la guerre, exhortant les pays étrangers à exercer leur influence.

Marco Rubio a déclaré que la nouvelle année offrait une chance pour une trêve humanitaire au Soudan (archives). sda

«Nous concentrons 99 % de nos efforts sur cette trêve humanitaire et sur sa mise en place dès que possible», a affirmé M. Rubio lors d'une conférence de presse.

«Nous pensons que la nouvelle année et les fêtes de fin d'année qui approchent constituent une excellente occasion pour les deux parties de s'accorder sur ce point, et nous faisons vraiment pression en ce sens», a-t-il ajouté.

Le troisième plus grand pays d'Afrique est ensanglanté depuis avril 2023 par une lutte pour le pouvoir opposant l'armée aux paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR), tous accusés d'exactions. La guerre a provoqué, selon l'ONU, la pire crise humanitaire au monde.

M. Rubio a relevé que les deux parties avaient violé leurs engagements, s'alarmant des nouvelles informations faisant état d'attaques contre des convois humanitaires.

«Ce qui se passe là-bas est horrible. C'est atroce», a-t-il dit. «Un jour, la vérité sur ce qui s'est réellement passé là-bas sera connue, et toutes les personnes impliquées seront discréditées».

Les Emirats arabes unis, alliés des Etats-Unis et qui démentent, sont particulièrement accusés par les ONG de soutenir financièrement et militairement les paramilitaires.

Le chef de la diplomatie américaine, qui s'est entretenu à plusieurs reprises récemment avec des responsables émiratis, n'a cité aucun pays nommément vendredi mais il a souligné que les parties belligérantes au Soudan dépendaient d'armes provenant de l'extérieur.

«Quelqu'un autorise leur importation, et quelqu'un les expédie effectivement. Nous avons donc eu des discussions appropriées avec toutes les parties à ce conflit», a-t-il déclaré.

«Nous espérons pouvoir faire des progrès dans ce domaine, mais nous savons que pour y parvenir, il faudra que des acteurs extérieurs utilisent leur influence», a insisté Marco Rubio.