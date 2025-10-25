  1. Clients Privés
Etats-Unis Rubio dit qu'il n'envisage pas de division permanente de Gaza

ATS

25.10.2025 - 22:21

Le secrétaire d'État américain, Marco Rubio, a déclaré samedi qu'il n'envisageait pas une division permanente de la bande de Gaza, alors que les troupes israéliennes contrôlent depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu environ la moitié du territoire palestinien.

M. Rubio a déclaré qu'une force internationale, que les Etats-Unis tentent de mettre en place, serait déployée pour assurer la sécurité dans toute la bande de Gaza (archives).
M. Rubio a déclaré qu'une force internationale, que les Etats-Unis tentent de mettre en place, serait déployée pour assurer la sécurité dans toute la bande de Gaza (archives).
KEYSTONE

Keystone-SDA

25.10.2025, 22:21

Dans le cadre du cessez-le-feu négocié sous l'égide des États-Unis, l'armée israélienne s'est repositionnée à l'est d'une «ligne jaune» qui court du nord au sud de la bande de Gaza, et conserve ainsi le contrôle d'environ la moitié du territoire palestinien.

Virage spectaculaire. Trump annule le sommet de paix et punit sévèrement Moscou

Virage spectaculaireTrump annule le sommet de paix et punit sévèrement Moscou

Les États-Unis ont exclu que l'aide à la reconstruction aille à la zone contrôlée pour le moment par le Hamas. M. Rubio a déclaré qu'une force internationale, que les Etats-Unis tentent de mettre en place, serait déployée pour assurer la sécurité dans toute la bande de Gaza.

«Plan à long terme»

«Je pense qu'en fin de compte, l'objectif de la force de stabilisation est de déplacer cette ligne jusqu'à ce qu'elle couvre, espérons-le, toute la bande de Gaza, ce qui signifie que toute la bande de Gaza sera démilitarisée», a déclaré M. Rubio aux journalistes dans son avion le menant d'Israël au Qatar.

«En fin de compte, plus Gaza sera démilitarisée, plus le terrorisme sera éliminé de Gaza, plus elle ressemblera à cette zone verte, et cette ligne se déplacera en conséquence», a-t-il déclaré. «C'est le plan à long terme», dit-il, ajoutant que «les Israéliens ont clairement indiqué qu'ils n'avaient aucun intérêt à occuper Gaza».

«Beaucoup de travail à faire». Discussion sur les modalités du prochain sommet Poutine-Trump

«Beaucoup de travail à faire»Discussion sur les modalités du prochain sommet Poutine-Trump

Le chef de la diplomatie américaine était le dernier d'une série de hauts responsables américains à se rendre en Israël cette semaine, après l'émissaire Steve Witkoff, le gendre du président Donald Trump, Jared Kushner, et le vice-président JD Vance, pour tenter de consolider le fragile cessez-le-feu.

En vertu de cet accord, parallèlement au retrait progressif de l'armée israélienne, amorcé lors de l'entrée en vigueur du cessez-le-feu le 10 octobre, le plan américain prévoit que le Hamas soit exclu de la future gouvernance de la bande de Gaza où il a pris le pouvoir par la force en 2007, et que son arsenal soit détruit.

