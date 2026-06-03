Marco Rubio insiste sur la «victoire» des Etats-Unis contre l'Iran

Le chef de la diplomatie américaine Marco Rubio a insisté mercredi sur le fait que les opérations militaires majeures contre l'Iran étaient terminées malgré les nouveaux affrontements entre l'Iran et les Etats-Unis. Il s'exprimait dans le cadre d'une audition parlementaire.

«Nous ne menons plus de frappes soutenues en Iran pour affaiblir leurs forces armées, car l'opération Epic Fury est terminée», a notamment affirmé le chef de la diplomatie américaine. IMAGO/Newscom World

Keystone-SDA ATS

«Nous ne menons plus de frappes soutenues en Iran pour affaiblir leurs forces armées, car l'opération Epic Fury est terminée», a-t-il déclaré après avoir assuré la veille lors d'une autre audition parlementaire que «la guerre était terminée». Il faisait référence aux bombardements américains lancés le 28 février dernier, et à un cessez-le-feu conclu le 8 avril mais désormais très fragilisé.

«Pour ce qui est de savoir qui a gagné, je peux vous dire ceci: c'est nous qui définissons la victoire. Nous définissons la victoire comme la destruction de leur base industrielle de défense, la réduction significative du nombre de lanceurs de missiles dont ils disposent, la réduction significative de leur stock de drones, et nous avons atteint tous ces objectifs, en plus d'avoir détruit ce qui restait de leur force aérienne et anéanti l'ensemble de leur marine conventionnelle», a dit M. Rubio.

Des élus démocrates ont fustigé ces déclarations après les nouveaux affrontements entre l'Iran et les Etats-Unis, et les frappes iraniennes contre le Koweït, soulignant aussi que le détroit d'Ormuz restait bloqué.

Le Koweït dit avoir été visé au total mercredi par 13 missiles balistiques et 17 drones iraniens.

Missiles iraniens vers Bahreïn

Selon le commandement américain pour la région (Centcom), l'Iran a aussi tiré dans la nuit des missiles vers Bahreïn, provoquant en réponse des frappes américaines sur l'île iranienne de Qeshm, qui ont touché une tour de communication selon Téhéran.

Le secrétaire d'Etat américain a cependant assuré qu'il s'agissait là uniquement de frappes «défensives». Il a par ailleurs souligné que la question de l'uranium enrichi était «clairement abordée» dans les négociations avec l'Iran, concédant que Téhéran n'avait pas donné son feu vert.

«Je pense que cela est désormais clairement abordé dans certains des documents qui ont été échangés, mais nous n'avons toujours pas reçu la validation finale de leur part à compter de ce matin», a déclaré M. Rubio devant la Commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants.

Le sort de l'uranium enrichi constitue l'un des points les plus difficiles pour parvenir à un accord pour mettre un terme à la guerre menée par les États-Unis et Israël contre l'Iran.

Après le cessez-le-feu du 8 avril entre les Etats-Unis et l'Iran, les hostilités avaient quasiment cessé. Mais elles ont repris ces derniers jours, en particulier autour du détroit d'Ormuz, stratégique voie maritime pour les hydrocarbures verrouillée par Téhéran.