Rubio minimise les tensions avec le Vatican

Le chef de la diplomatie américaine Marco Rubio a voulu relativiser mardi les tensions avec le Vatican à propos de la guerre en Iran, en disant avoir «beaucoup de choses» à évoquer avec le pape, qu'il verra jeudi.

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«C'est un voyage que nous avions prévu auparavant et il s'est évidemment passé des choses», a-t-il dit pendant une conférence de presse à la Maison Blanche. «Il y a beaucoup de choses à discuter avec le Vatican», a ajouté le secrétaire d'Etat, catholique pratiquant, évoquant en particulier la liberté de religion. Le pape Léon XIV rencontrera Marco Rubio jeudi.

Au cours de son séjour à Rome, du 6 au 8 mai, le chef de la diplomatie américaine devrait également s'entretenir avec le secrétaire d'État du Vatican, Pietro Parolin, et la Première ministre italienne, Giorgia Meloni, que Donald Trump avait vivement critiquée lorsqu'elle avait pris la défense du chef de l'Église catholique.

Le président américain a qualifié le pape de «faible» face à la criminalité et «nul» en matière de politique étrangère. Léon XIV a appelé à la paix au Moyen-Orient et déclaré que l'appel du président américain à détruire la civilisation iranienne était inacceptable.

Léon contre les armes nucléaires

Donald Trump a récidivé lundi en déclarant, pendant un entretien avec un podcasteur conservateur, que Léon XIV «pensait que ce ne serait pas un problème que l'Iran ait l'arme nucléaire», et en l'accusant de «mettre en danger beaucoup de catholiques et beaucoup de gens».

Le pape a répondu en déclarant: «Si quiconque veut me critiquer pour prêcher l'Evangile, qu'il le fasse avec honnêteté. L'Eglise s'oppose depuis des années à toutes les armes nucléaires, il n'y a aucun doute à ce sujet.»