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Hiérarchie «fracturée» Rubio se dit optimiste après des échanges privés avec des Iraniens

ATS

30.3.2026 - 17:20

Le chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, s'est dit optimiste lundi sur la possibilité de pouvoir travailler avec des éléments au sein du gouvernement iranien. Il a dit que Washington avait reçu certains messages privés positifs.

Marco Rubio s'est dit optimiste lundi sur la possibilité de pouvoir travailler avec des éléments du gouvernement iranien (archives).
Marco Rubio s'est dit optimiste lundi sur la possibilité de pouvoir travailler avec des éléments du gouvernement iranien (archives).
ats

Keystone-SDA

30.03.2026, 17:20

Il y a des «fractures» parmi la hiérarchie iranienne et les Etats-Unis pensent que des personnalités ayant «le pouvoir d'agir» vont s'imposer, a expliqué M. Rubio dans l'émission Good Morning America sur la chaîne ABC.

«Nous espérons que ce soit le cas», a déclaré le secrétaire d'Etat américain. «Il y a clairement des gens qui nous parlent d'une manière avec laquelle les personnes précédemment en charge en Iran ne nous parlaient pas, des choses qu'ils sont prêts à faire.»

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