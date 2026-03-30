Le chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, s'est dit optimiste lundi sur la possibilité de pouvoir travailler avec des éléments au sein du gouvernement iranien. Il a dit que Washington avait reçu certains messages privés positifs.

Marco Rubio s'est dit optimiste lundi sur la possibilité de pouvoir travailler avec des éléments du gouvernement iranien (archives). ats

Keystone-SDA ATS

Il y a des «fractures» parmi la hiérarchie iranienne et les Etats-Unis pensent que des personnalités ayant «le pouvoir d'agir» vont s'imposer, a expliqué M. Rubio dans l'émission Good Morning America sur la chaîne ABC.

«Nous espérons que ce soit le cas», a déclaré le secrétaire d'Etat américain. «Il y a clairement des gens qui nous parlent d'une manière avec laquelle les personnes précédemment en charge en Iran ne nous parlaient pas, des choses qu'ils sont prêts à faire.»