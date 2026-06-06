  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Mondial 2026
  4. Foot
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Autres
  8. Sport TV
  1. Foot
  2. Mondial 2026
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«Attaque de grande ampleur» Russie : 86 drones interceptés près de Saint-Pétersbourg

ATS

6.6.2026 - 08:13

Les forces russes ont intercepté 86 drones dans la région autour de Saint-Pétersbourg, ville où se déroule un important forum d'investissements, a annoncé le gouverneur régional samedi.

L'Ukraine a récemment intensifié ses frappes de drones sur les territoires occupés et la Russie en représailles aux bombardements russes quotidiens contre son territoire.
L'Ukraine a récemment intensifié ses frappes de drones sur les territoires occupés et la Russie en représailles aux bombardements russes quotidiens contre son territoire.
IMAGO/Anadolu Agency

Keystone-SDA

06.06.2026, 08:13

Quatre-vingt-six drones ont été abattus au-dessus de la région de Leningrad. Les opérations de combat se poursuivent», a écrit sur Telegram le gouverneur, Aleksandr Drozdenko.

«Saint-Pétersbourg a été la cible d'une attaque de grande ampleur menée par des drones militaires», a indiqué de son côté lke gouverneur de la ville de Saint-Pétersbourg, Aleksandr Beglov. «Je demande aux habitants de Saint-Pétersbourg de rester chez eux et de ne pas sortir», a-t-il ajouté. L'aéroport international de Poulkovo, au sud de la ville, a annoncé une interruption temporaire du trafic, sans préciser la raison.

Mercredi, à l'ouverture du Forum de Saint-Pétersbourg, autrefois surnommé le «Davos russe» en référence au Forum économique mondial, des drones ukrainiens avaient frappé une installation pétrolière et un site militaire à proximité. Les invités arrivant à l'événement avaient été accueillis avec un panache de fumée noire en arrière-plan. Ce Forum s'achève samedi, au lendemain d'une intervention du président russe Vladimir Poutine.

Au total, le ministère russe de la Défense a annoncé l'interception de 376 drones ukrainiens au cours de la nuit au-dessus du pays. Le maire de Moscou, Sergueï Sobianin, a indiqué que huit drones avaient été abattus alors qu'ils se dirigeaient vers la ville.

Par ailleurs, huit drones ukrainiens ont été interceptés samedi à l'aube alors qu'ils se dirigeaient vers Moscou, a indiqué sur Telegram le maire de la ville, Sergueï Sobianine.

Intensification des frappes

L'Ukraine a récemment intensifié ses frappes de drones sur les territoires occupés et la Russie en représailles aux bombardements russes quotidiens contre son territoire.

Une attaque de drones a d'ailleurs déclenché un incendie de quelque 5000 m2 dans un dépôt de carburant à Oust-Labinsk, dans la région russe de Krasnodar, selon les autorités locales.

En Ukraine, dans la région de Zaporijjia, une attaque de drones russes contre des «infrastructures essentielles et industrielles» a fait deux morts, selon le chef militaire local, Ivan Fedorov.

Dans celle de Dnipropetrovsk, visée «près de 30 fois avec des drones et de l'artillerie», une personne a perdu la vie et trois ont été blessées dans le district de Kryvyi Rig, a indiqué le chef de l'administration militaire régionale, Oleksandr Ghanza. Les services de secours ukrainiens ont également fait état d'attaques de drones sur la ville d'Odessa (sud), qui n'ont pas fait de blessé.

Guerre en Ukraine. Saint-Pétersbourg visée par des drones ukrainiens

Guerre en UkraineSaint-Pétersbourg visée par des drones ukrainiens

Les plus lus

Pour l'administration Trump, la justice n'a pas son mot à dire sur la salle de bal
L'amour de la population suisse pour la randonnée ne faiblit pas
Réservation d'hôtels : Berne note une hausse des messages frauduleux sur Whatsapp
Un plongeur tué par un requin sur la côte ouest de l'Australie
Lausanne : les aînés proposent des balades estivales à thème
La NASA ordonne aux astronautes d’évacuer la Station spatiale internationale