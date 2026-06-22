Les autorités aéroportuaires russes ont annoncé tôt lundi la fermeture des quatre aéroports de Moscou, après la destruction de près de 60 drones ukrainiens en une heure et demie.

Les autorités aéroportuaires avaient ordonné, entre 02h39 et 05h16 locales (01h39 à 04h16 en Suisse), la fermeture successive des infrastructures de Cheremetievo, Zhoukovski, Domodedovo et Vnoukovo. (image d'illustration) KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Les autorités aéroportuaires avaient ordonné, entre 02h39 et 05h16 locales (01h39 à 04h16 en Suisse), la fermeture successive des infrastructures de Cheremetievo, Zhoukovski, Domodedovo et Vnoukovo.

Dans une série de messages sur Telegram, le maire de Moscou, Sergueï Sobianine, dénombrait alors quelque 59 drones abattus par les défenses antiaériennes, évoquant des essaims volant en direction de la capitale.

Les autorités ont néanmoins annoncé à 05h39 (04h39 en Suisse) la levée de toutes les restrictions.

L'Ukraine a intensifié dernièrement ses attaques contre la Russie, qui bombarde de son côté quotidiennement son voisin depuis le début de la guerre en février 2022.