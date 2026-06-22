  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Mondial 2026
  4. Foot
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Autres
  8. Sport TV
  1. Foot
  2. Mondial 2026
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Russie Attaque de drones, les quatre aéroports de Moscou fermés

ATS

22.6.2026 - 06:41

Les autorités aéroportuaires russes ont annoncé tôt lundi la fermeture des quatre aéroports de Moscou, après la destruction de près de 60 drones ukrainiens en une heure et demie.

Les autorités aéroportuaires avaient ordonné, entre 02h39 et 05h16 locales (01h39 à 04h16 en Suisse), la fermeture successive des infrastructures de Cheremetievo, Zhoukovski, Domodedovo et Vnoukovo. (image d'illustration)
Les autorités aéroportuaires avaient ordonné, entre 02h39 et 05h16 locales (01h39 à 04h16 en Suisse), la fermeture successive des infrastructures de Cheremetievo, Zhoukovski, Domodedovo et Vnoukovo. (image d'illustration)
KEYSTONE

Keystone-SDA

22.06.2026, 06:41

Les autorités aéroportuaires avaient ordonné, entre 02h39 et 05h16 locales (01h39 à 04h16 en Suisse), la fermeture successive des infrastructures de Cheremetievo, Zhoukovski, Domodedovo et Vnoukovo.

Dans une série de messages sur Telegram, le maire de Moscou, Sergueï Sobianine, dénombrait alors quelque 59 drones abattus par les défenses antiaériennes, évoquant des essaims volant en direction de la capitale.

Les autorités ont néanmoins annoncé à 05h39 (04h39 en Suisse) la levée de toutes les restrictions.

L'Ukraine a intensifié dernièrement ses attaques contre la Russie, qui bombarde de son côté quotidiennement son voisin depuis le début de la guerre en février 2022.

Les plus lus

La délégation iranienne quitte le Bürgenstock après un propos «insultant» de Trump
Meloni à Trump: «Ma popularité ne te regarde pas»
«La Suisse de ma jeunesse n'existe plus»
L'équipe de Suisse reçoit la visite d’un invité de marque
Canicule : tout ce qu'il faut faire (et éviter) à chaque heure de la journée
Qui est «Le Tigre» le futur président colombien soutenu par Trump ?