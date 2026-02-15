  1. Clients Privés
En deux semaines La Russie affirme s’être emparée d’une douzaine de villages en Ukraine

ATS

15.2.2026 - 10:19

Le chef d'état-major russe Valéri Guérassimov a rendu visite aux troupes de Moscou en Ukraine et a affirmé que les forces du Kremlin avaient pris une douzaine de villages de l'est du pays en février, a indiqué dimanche le ministère de la Défense.

Des habitants dégagent des débris sur le site d'un bombardement russe dans une zone résidentielle de Sloviansk dans la région de Donetsk à la mi-février 2026.
Des habitants dégagent des débris sur le site d’un bombardement russe dans une zone résidentielle de Sloviansk dans la région de Donetsk à la mi-février 2026.
ATS

Keystone-SDA

15.02.2026, 10:19

15.02.2026, 10:25

La visite de Valéri Guérassimov intervient quelques jours avant des pourparlers entre Moscou, Kiev et Washington à Genève pour mettre fin à près de quatre ans de guerre, et à l'approche du quatrième anniversaire de l'offensive de grande ampleur de Moscou contre l'Ukraine.

«En deux semaines en février, malgré des conditions hivernales sévères, les forces combinées et les unités militaires du groupement interarmées ont libéré 12 localités», a déclaré Guérassimov.

L'AFP n'a pas pu vérifier ces affirmations de manière indépendante.

Le rythme de l'avancée de Moscou s'est accéléré à l'automne, mais la Russie n'a pas atteint son objectif de s'emparer de la région de Donetsk en quatre ans de guerre.

La Russie revendique la région de Donetsk

La Russie exige que Kiev se retire de la région de Donetsk pour conclure tout accord visant à mettre fin au conflit – des conditions inacceptables pour l'Ukraine.

Guérassimov a indiqué que les troupes de Moscou progressaient en direction de Sloviansk – un pôle industriel brièvement tombé aux mains des séparatistes pro-russes en 2014 et qui fait l'objet d'attaques fréquentes de la part de la Russie.

Les forces de Moscou se trouvent à une quinzaine de kilomètres de la ville. Moscou revendique les régions de Donetsk, Lougansk, Zaporijjia et Kherson.

Mais elle a également avancé dans d'autres régions ukrainiennes. Guérassimov a déclaré que la Russie «étendait une zone de sécurité» dans les zones frontalières des régions de Soumy et de Kharkiv, au nord-est, où elle contrôle des poches de territoire.

Le chef de l'armée a aussi indiqué qu'il discuterait avec des officiers des «actions à venir dans la direction de Dnipropetrovsk».

Les forces russes ont pénétré dans cette région l'été dernier lors de leur poussée vers l'ouest – mais le Kremlin n'a jamais revendiqué officiellement cette région.

Le dirigeant russe Vladimir Poutine a répété que Moscou entendait s'emparer de l'ensemble de la région de Donetsk, dans l'est de l'Ukraine, par la force si la diplomatie échouait.

