La Garde nationale russe a annoncé vendredi avoir tué un homme qui préparait une attaque de drones sur un site militaire, alors que l'Ukraine a multiplié les opérations de ce genre depuis le week-end dernier.

Un des drones de type Shahed (archives). sda

Keystone-SDA ATS

Cette attaque visait «un site militaire dans la région de Riazan», au sud-est de Moscou. «Lors de son arrestation, le criminel a opposé une résistance armée et a été neutralisé», a indiqué la Garde nationale sur Telegram.

Selon cette source, un pistolet et «deux drones prêts à décoller» équipés de grenades ont été trouvés sur les lieux.

L'Ukraine, confrontée depuis 2022 à une offensive militaire russe de grande ampleur, a mené le week-end dernier une opération complexe en faisant entrer clandestinement des drones explosifs en Russie.

Elle a attaqué avec ces drones plusieurs aérodromes russes, endommageant ou détruisant de nombreux avions militaires, y compris très loin du front.

Kiev a également revendiqué vendredi avoir bombardé pendant la nuit deux autres bases aériennes en Russie, dans les régions de Saratov et Riazan, assurant avoir touché des dépôts de carburant.

La Russie accuse par ailleurs l'Ukraine d'être à l'origine des explosions ayant provoqué le même week-end l'effondrement de deux ponts et des accidents de trains qui ont fait sept morts et plus de cent blessés, dont des enfants, dans les régions russes de Koursk et de Briansk, frontalières de l'Ukraine.

L'Ukraine a aussi revendiqué mardi une attaque à l'explosif contre le pont de Crimée qui relie cette péninsule annexée à la Russie. Cette attaque n'a pas engendré de dégâts, selon le Kremlin.

L'armée russe a de son côté mené de nouvelles frappes massives au cours de la nuit dans neuf régions ukrainiennes, faisant au moins quatre morts et une cinquantaine de blessés.