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Guerre en Ukraine Une attaque de drones ukrainiens fait un mort et déclenche un vaste incendie en Russie

ATS

13.6.2026 - 06:53

L'attaque ukrainienne a été menée avec des drones (archives).
L'attaque ukrainienne a été menée avec des drones (archives).
ATS

Une attaque de drones ukrainiens sur des installations portuaires du sud de la Russie a provoqué un important incendie, tuant une personne, ont indiqué les autorités locales samedi matin. Moscou a assuré avoir abattu au total 177 drones ukrainiens.

Keystone-SDA

13.06.2026, 06:53

13.06.2026, 07:57

Une chute de «débris de drone» sur un terminal maritime de Temriouk, sur la mer d'Azov à proximité du détroit de Kertch séparant la Russie de la Crimée annexée, a provoqué un incendie, a déclaré le gouverneur de la région russe de Krasnodar, Veniamin Kondratiev, sur le réseau social Telegram.

Une personne a été tuée et trois autres blessées, a-t-il ajouté, précisant que 96 personnes étaient mobilisées pour lutter contre l'incendie.

Ces dernières semaines, l'Ukraine, contre laquelle Moscou a lancé une offensive à grande échelle il y a plus de quatre ans, a multiplié les frappes de drones sur les territoires occupés et en territoire russe, parfois à plusieurs centaines de kilomètres du front.

Les Ukrainiens visent notamment les infrastructures énergétiques russes, comme les dépôts pétroliers et les raffineries, afin de priver la Russie des revenus qu'elle tire de la vente d'hydrocarbures.

«Leur objectif est de diviser la société russe, de semer la confusion et d'infliger des dommages économiques. Mais ils n'y parviendront pas», a déclaré vendredi le président russe Vladimir Poutine lors d'une rencontre au Kremlin avec des soldats.

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