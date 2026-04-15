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Investir davantage Rutte demande aux pays de l'Otan de ne pas perdre de vue l'Ukraine

ATS

15.4.2026 - 19:57

Le secrétaire général de l'Otan Mark Rutte a exhorté mercredi ses Etats membres à «ne pas perdre l'Ukraine de vue» et à augmenter leur soutien à Kiev, fixant un objectif de 60 milliards de dollars en 2026.

«Nous devons veiller à être capables d'assurer un soutien ininterrompu à l'Ukraine», a déclaré l'ancien premier ministre néerlandais à l'ouverture, à Berlin, d'une réunion du groupe de contact sur la défense de l'Ukraine, soit les alliés de Kiev.
«Nous devons veiller à être capables d'assurer un soutien ininterrompu à l'Ukraine», a déclaré l'ancien premier ministre néerlandais à l'ouverture, à Berlin, d'une réunion du groupe de contact sur la défense de l'Ukraine, soit les alliés de Kiev.
KEYSTONE

Keystone-SDA

15.04.2026, 19:57

«Nous devons veiller à être capables d'assurer un soutien ininterrompu à l'Ukraine», a déclaré l'ancien premier ministre néerlandais à l'ouverture, à Berlin, d'une réunion du groupe de contact sur la défense de l'Ukraine, soit les alliés de Kiev.

Il a demandé aux 32 Etats de l'Alliance atlantique «d'investir davantage pour atteindre l'objectif de 60 milliards de dollars de soutien en matière de sécurité et de défense à l'Ukraine cette année».

La réunion a lieu alors que le processus de négociations, initié sous la pression de Donald Trump pour mettre fin à la guerre, semble au point mort en raison des profondes divergences au sujet des territoires ukrainiens revendiqués par la Russie et que Kiev ne compte pas céder.

En outre, la guerre avec l'Iran, déclenchée par les Etats-Unis et Israël, a relégué de facto la question ukrainienne au second plan, quatre ans après le début de l'invasion russe à grande échelle. Pourtant, «cet hiver a été l'un des plus difficiles de notre histoire», a décrit à Berlin le ministre ukrainien de la défense Mykhaïlo Fedorov.

«Entre novembre et mars, le Kremlin a lancé 462 missiles balistiques, près de 600 missiles de croisière et 27'000 drones de type Shahed contre l'Ukraine, pour briser nos infrastructures énergétiques et plonger notre population dans l'obscurité», a détaillé le ministre.

«Mais l'Ukraine a tenu bon» et, grâce au soutien des alliés européens via le programme PURL d'achat de matériel américain, «renforcé sa défense aérienne, avec un taux d'interception des missiles de croisière atteignant près de 80% et un taux d'interception des drones montant à 90%», a-t-il ajouté.

Résultat, selon M. Rutte: «l'Ukraine tient ses lignes sur le champ de bataille et inflige d'énormes pertes aux Russes», avec «plus de 35'000» hommes tués «par mois».

Soutien inébranlable

La défense aérienne, les drones et missiles et les munitions d'artillerie à longue portée sont les trois «priorités» de développement et d'approvisionnement avec les alliés étudiées mercredi, a-t-il indiqué.

Le ministre britannique de la défense, John Healey, a promis un soutien «inébranlable» et annoncé que Londres fournirait 120'000 drones à l'Ukraine.

Les Pays-Bas vont aussi fournir davantage de ces armes, tandis que l'Allemagne, devenue le principal soutien de l'Ukraine avec le recul de celui des Etats-Unis, va elle fournir plus de missiles.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est inquiété mardi que les Etats-Unis ne soient pas en mesure de livrer suffisamment de missiles intercepteurs du système Patriot pour la défense aérienne de son pays à cause de la guerre au Moyen-Orient.

«Nous devons nous assurer que l'Ukraine dispose de ce dont elle a besoin pour rester dans la lutte», a déclaré Mark Rutte, interrogé sur ce point. «Il existe un large consensus sur ce point, des deux côtés de l'Atlantique», a-t-il affirmé.

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