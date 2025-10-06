  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

France Sébastien Lecornu fera une déclaration à Matignon à 10h45

ATS

6.10.2025 - 10:17

Sébastien Lecornu, Premier ministre démissionnaire, fera une déclaration depuis Matignon à 10H45, a annoncé son entourage lundi.

Sébastien Lecornu avait été nommé Premier ministre le 9 septembre (archive).
Sébastien Lecornu avait été nommé Premier ministre le 9 septembre (archive).
KEYSTONE

Keystone-SDA

06.10.2025, 10:17

Ce fidèle soldat d'Emmanuel Macron a remis lundi matin sa démission au président de la République, à peine plus d'une douzaine d'heures après la nomination de son gouvernement. Le chef de l'Etat l'a acceptée, plongeant un peu plus la France dans l'impasse politique.

Les plus lus

«Combat de coqs humains» - Trump annonce un duel épique à la Maison Blanche
«Les conditions n'étaient plus remplies» pour rester Premier ministre
France : 16 mois de montagnes russes politiques
La vraie raison pour laquelle le mode avion est obligatoire pendant le décollage
Sébastien Lecornu démissionne après moins d’un mois à Matignon
Blessé par un chien policier dangereux : l’inquiétante passivité des forces de l’ordre