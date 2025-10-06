Sébastien Lecornu, Premier ministre démissionnaire, fera une déclaration depuis Matignon à 10H45, a annoncé son entourage lundi.

Sébastien Lecornu avait été nommé Premier ministre le 9 septembre (archive). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Ce fidèle soldat d'Emmanuel Macron a remis lundi matin sa démission au président de la République, à peine plus d'une douzaine d'heures après la nomination de son gouvernement. Le chef de l'Etat l'a acceptée, plongeant un peu plus la France dans l'impasse politique.