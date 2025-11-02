Le principal barrage de Téhéran presque à sec

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Sécheresse en Iran Le principal barrage de Téhéran presque à sec

ATS

2.11.2025 - 19:11

Téhéran, la capitale de l'Iran, risque de manquer d'eau potable d'ici deux semaines en raison d'une sécheresse historique qui a pratiquement mis à sec son principal réservoir, a mis en garde dimanche un média d'Etat.

Le barrage Amir-Kabir, l'un des cinq qui alimentent Téhéran en eau potable, n'est plus rempli qu'à 8% (Archives).
Le barrage Amir-Kabir, l'un des cinq qui alimentent Téhéran en eau potable, n'est plus rempli qu'à 8% (Archives).
ATS

Keystone-SDA

02.11.2025, 19:11

02.11.2025, 19:15

L'immense métropole de plus de 10 millions d'habitants, nichée sur le versant sud du massif de l'Alborz, connaît des étés chauds et secs, des automnes parfois pluvieux et des hivers qui peuvent être rigoureux et enneigés.

Mais l'Iran est confronté cette année à sa pire sécheresse depuis des décennies. A Téhéran, le faible niveau des précipitations est «quasiment sans précédent depuis un siècle», avait affirmé en octobre un responsable local.

Le barrage Amir Kabir, l'un des cinq qui alimentent en eau potable Téhéran, «détient seulement 14 millions de mètres cubes d'eau, soit 8% de sa capacité», selon le directeur général de la compagnie des eaux de la capitale, Behzad Parsa, cité dimanche par l'agence de presse Irna.

Cette capacité ne permet d'approvisionner Téhéran en eau potable «que pendant moins de deux semaines», a-t-il souligné. Il y a un an à cette période, ce barrage contenait environ 86 millions de mètres cubes d'eau, a ajouté le responsable, attribuant cette baisse drastique à «une diminution de 100% des précipitations» à Téhéran et sa région.

Coupures toujours plus fréquentes

M. Parsa n'a pas précisé la situation des autres barrages de Téhéran. Les habitants de la capitale iranienne consomment environ 3 millions de mètres cubes d'eau par jour, selon les médias locaux. Par souci d'économie, l'eau a été coupée ces derniers jours dans plusieurs quartiers de la ville, ont rapporté les médias. Des coupures avaient été fréquentes cet été.

En juillet et en août, deux jours fériés avaient même été instaurés à Téhéran pour économiser l'eau et l'énergie, au moment où des coupures de courant étaient quasi quotidiennes en pleine canicule.

«La crise de l'eau est plus grave que ce dont on parle aujourd'hui», avait alors mis en garde le président iranien, Massoud Pezeshkian. Il avait appelé ses compatriotes à «réfléchir à la consommation excessive» d'eau.

Les plus lus

Ces changements de lois entrent en vigueur en Suisse en novembre
Drame au Tessin : une automobiliste tuée dans une collision avec un bus
Le monde de la mode pleure une créatrice «légendaire»
Levée de l’interdiction de sortie : afflux de jeunes Ukrainiens en Suisse
Anthony Hopkins se confie sur sa fille, avec qui il n’a plus de lien depuis vingt ans
Le principal barrage de Téhéran presque à sec