  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Mondial 2026
  4. Foot
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Autres
  8. Sport TV
  1. Foot
  2. Mondial 2026
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Sommet du G7 à Evian Sécurité fortement renforcée à Genève pour le G7 d'Evian

ATS

11.6.2026 - 10:49

Police, armée, douanes: les forces suisses sont prêtes à assurer la sécurité du pays et des délégations des plus grandes puissances économiques mondiales qui atterriront à Genève pour se rendre au Sommet du G7 d'Evian (F). Des milliers de personnes sont mobilisées.

Les forces suisses sont prêtes à assurer la sécurité des délégations des plus grandes puissances économiques mondiales qui atterriront à Genève pour se rendre au Sommet du G7 d'Evian-les-Bains (F) (illustration).
Les forces suisses sont prêtes à assurer la sécurité des délégations des plus grandes puissances économiques mondiales qui atterriront à Genève pour se rendre au Sommet du G7 d'Evian-les-Bains (F) (illustration).
ATS

Keystone-SDA

11.06.2026, 10:49

11.06.2026, 10:51

L'aéroport est «la porte d'entrée» du Sommet de trois jours qui s'ouvre lundi à Evian-les-Bains et «la carte de visite de la Suisse», a déclaré jeudi devant les médias Alain Gaschen, délégué du Conseil fédéral pour le G7. Si le travail opérationnel se passe très bien avec la France, aucun accord n'a été trouvé à ce jour concernant la répartition des coûts, a-t-il souligné à deux pas du tarmac.

La Suisse assurera la sécurité lors du déplacement des délégations par la route et les airs. A la différence du Sommet du G8 de 2003, ces délégations seront toutes hébergées en France, ce qui limitera l'impact de l'événement pour notre pays, a relevé M. Gaschen. Reste que les déplacements au bout du lac seront touchés, notamment en raison du renforcement des contrôles à la frontière dès vendredi.

Les plus lus

13e rente AVS: découvrez combien vous allez payer
La Nati va-t-elle à nouveau payer l’entêtement de Murat Yakin ?
Par ici la bobine! La Foire du Valais annonce son "blockbuster" 2026
Le gagnant de «Top Chef» est connu – Un candidat chute sur son point fort !
Révolution de palais à la FIS : un nouveau président élu !
Décès subit de l'ancien conseiller d'Etat fribourgeois Pascal Corminboeuf