La sécurité des lieux de culte a été renforcée à Washington, a annoncé la cheffe de la police, après l'attaque mortelle près d'un musée juif et au moment où la communauté juive de la capitale américaine s'apprête vendredi soir à célébrer le Shabbat.

Le suspect a été identifié par la police comme Elias Rodriguez, un homme de 31 ans originaire de Chicago, qui aurait scandé un slogan propalestinien (archives). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

A travers Washington, «vous verrez une présence accrue des agents des forces de l'ordre auprès des habitants, vous nous trouverez autour de nos organisations confessionnelles, vous verrez une présence accrue autour de nos écoles et de lieux comme le centre communautaire juif» de la ville, a affirmé lors d'une conférence de presse jeudi Pamela Smith, la cheffe de la police de cette métropole de près de 700'000 habitants.

«Nous nous tenons aux côtés de nos concitoyens juifs», a-t-elle ajouté.

Deux employés de l'ambassade d'Israël aux Etats-Unis ont été tués par balle mercredi soir près du Capital Jewish Museum, au moment où le musée accueillait une réception d'une organisation juive.

Le suspect a été identifié par la police comme Elias Rodriguez, un homme de 31 ans originaire de Chicago, qui aurait scandé un slogan propalestinien et appelé à «la libération de la Palestine» après les tirs. Il a été inculpé jeudi pour assassinats.

«Une horrible tragédie»

«Malheureusement, ce n'est pas si surprenant: les actes d'antisémitisme et les actes de violence sont trop fréquents», estime Aaron Hiller, président du Conseil d'administration de la synagogue Hill Havurah, qui organisait vendredi soir une cérémonie d'hommage aux victimes, à Washington.

«C'est une communauté très sûre, je me rends à pied au travail et j'en reviens très tard le soir dans ce quartier, et c'est un endroit très sûr. Mes enfants se promènent librement dans le quartier... Mais en particulier depuis les événements du 7-Octobre, nous prenons des mesures pour renforcer notre sécurité, ici et ailleurs», ajoute-t-il en marge de la cérémonie, qui a accueilli environ 150 personnes à quelques hectomètres du Capitole.

«Avec le peu d'informations que nous avons sur le tireur, il apparaît comme un jeune homme perturbé et solitaire et, malheureusement, c'est aussi trop souvent le cas», note encore M. Hiller.

Venu avec sa compagne rendre hommage aux victimes, Daniel Ben Chitrit est lui d'autant plus touché par la tuerie de mercredi qu'il aurait dû être présent à la réception au Jewish Museum.

«C'est une horrible tragédie. Je ne connaissais pas personnellement les victimes, mais je les avais rencontrées à de précédents événements», relate M. Ben Chitrit.

«Le tireur n'avait aucun moyen de savoir qu'ils travaillaient à l'ambassade d'Israël. Tout ce qu'il savait c'est qu'ils sortaient de l'événement au Jewish Museum. Pour moi c'est donc un acte anti-Israël. Je ne suis pas d'accord avec tout ce que fait le gouvernement israélien, mais cet anti-Israël se transforme en: +Toute personne juive doit soutenir Israël et est donc en tort+... C'est complètement fou», estime-t-il encore.

Au début de la cérémonie d'hommage, la rabbin Hannah Spiro, la voix brisée par l'émotion, souligne quant à elle: «Ces meurtres de mercredi soir n'ont rien fait pour faire libérer Gaza».