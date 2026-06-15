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Aucune victime Séisme de magnitude 6,2 au sud des Philippines

ATS

15.6.2026 - 13:32

Un séisme de magnitude 6,2 a été enregistré lundi au large du sud des Philippines, a indiqué le United States Geological Survey (USGS), une semaine après qu'un tremblement de terre dans la même région a fait au moins 65 morts.

Le 8 juin, un séisme de magnitude 7,8 s'est produit au large de l'île de Mindanao, provoquant l'effondrement de nombreux bâtiments, des glissements de terrain et le déplacement de milliers de personnes (archive).
Le 8 juin, un séisme de magnitude 7,8 s'est produit au large de l'île de Mindanao, provoquant l'effondrement de nombreux bâtiments, des glissements de terrain et le déplacement de milliers de personnes (archive).
IMAGO/Xinhua

Keystone-SDA

15.06.2026, 13:32

La secousse s'est produite au large de l'île de Mindanao à 17h18 (11h18 suisses) à une profondeur de 112 kilomètres, a précisé l'USGS. L'alerte tsunami n'a pas été déclenchée.

Aucune victime et aucun dégât n'ont été enregistrés à ce stade, a déclaré à l'AFP Kaiser Cadiz, du bureau des catastrophes de la province du Davao oriental.

«Notre priorité désormais est de surveiller le littoral pour déterminer s'il y a des signes indiquant que l'eau s'est retirée (indiquant un tsunami imminent NDLR)», a-t-elle expliqué.

Le 8 juin, un séisme de magnitude 7,8 s'est produit au large de l'île de Mindanao, provoquant l'effondrement de nombreux bâtiments, des glissements de terrain et le déplacement de milliers de personnes.

Au moins 61 morts. Séisme aux Philippines : les fonds marins rehaussés de deux mètres

Au moins 61 mortsSéisme aux Philippines : les fonds marins rehaussés de deux mètres

L'agence nationale des catastrophes a évalué lundi le bilan de ce tremblement de terre à 65 morts. Au moins 36 personnes restent portées disparues.

Situées dans la «ceinture de feu du Pacifique», une zone d'activité sismique intense, les Philippines subissent presque quotidiennement des tremblements de terre.

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