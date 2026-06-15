Aucune victimeSéisme de magnitude 6,2 au sud des Philippines
ATS
15.6.2026 - 13:32
Un séisme de magnitude 6,2 a été enregistré lundi au large du sud des Philippines, a indiqué le United States Geological Survey (USGS), une semaine après qu'un tremblement de terre dans la même région a fait au moins 65 morts.
Keystone-SDA
15.06.2026, 13:32
ATS
La secousse s'est produite au large de l'île de Mindanao à 17h18 (11h18 suisses) à une profondeur de 112 kilomètres, a précisé l'USGS. L'alerte tsunami n'a pas été déclenchée.
Aucune victime et aucun dégât n'ont été enregistrés à ce stade, a déclaré à l'AFP Kaiser Cadiz, du bureau des catastrophes de la province du Davao oriental.
«Notre priorité désormais est de surveiller le littoral pour déterminer s'il y a des signes indiquant que l'eau s'est retirée (indiquant un tsunami imminent NDLR)», a-t-elle expliqué.
Le 8 juin, un séisme de magnitude 7,8 s'est produit au large de l'île de Mindanao, provoquant l'effondrement de nombreux bâtiments, des glissements de terrain et le déplacement de milliers de personnes.