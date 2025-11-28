  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Solvabilité L'agence de notation américaine S&P va-t-elle abaisser la note de la France?

ATS

28.11.2025 - 08:28

Plus d'un mois après avoir inopinément abaissé la note de la France, S&P Global Ratings pourrait à nouveau se prononcer vendredi soir sur la solvabilité du pays, confronté à de difficiles débats budgétaires à l'issue incertaine.

Mi-octobre, S&P Global Ratings avait adressé un avertissement au gouvernement de Sébastien Lecornu en abaissant la note de la dette française de AA- à A+, l'accompagnant d'une perspective stable (archives).
Mi-octobre, S&P Global Ratings avait adressé un avertissement au gouvernement de Sébastien Lecornu en abaissant la note de la dette française de AA- à A+, l'accompagnant d'une perspective stable (archives).
ATS

Keystone-SDA

28.11.2025, 08:28

28.11.2025, 08:55

L'agence de notation américaine peut décider vendredi, en vertu du calendrier officiel de publication, de confirmer ou modifier la note de la France, de maintenir ou revoir la perspective dont celle-ci est assortie.

A l'inverse, elle peut aussi décider de ne pas prendre d'action de notation formelle et de publier, lundi soir, une analyse de la situation en France, a-t-elle indiqué à l'AFP.

Cette nouvelle publication interviendrait dans un contexte budgétaire tendu, avec des doutes importants sur la capacité du Parlement à adopter avant la fin de l'année un budget 2026 susceptible de réduire nettement le lourd déficit public.

Le 17 octobre, en avance sur le calendrier, S&P Global Ratings avait adressé un avertissement au gouvernement de Sébastien Lecornu en abaissant la note de la dette française de AA- à A+, l'accompagnant d'une perspective stable.

Il s'agissait de la deuxième dégradation de la note française par S&P en un an et demi.

L'agence avait pointé «l'instabilité politique» conduisant à une incertitude «élevée» sur les finances publiques, quelques jours à peine après la présentation par le gouvernement de son projet de budget pour 2026 visant à réduire le déficit public de 5,4% du produit intérieur brut (PIB) en 2025 à 4,7% en 2026.

Comme l'Espagne et le Portugal

«Il est évidemment presque certain que S&P va maintenir la note A+ avec perspective stable, ou alors communiquer une simple appréciation de la situation sans que ce soit une action de notation formelle», commente Eric Dor, directeur des études économiques à l'IESEG School of Management.

«Il y a en effet peu d'informations nouvelles, depuis le 17 octobre qui pourraient conduire l'agence à abaisser la perspective à négative, et encore moins à dégrader la note à A», ajoute-t-il dans une note. La situation budgétaire reste tout aussi incertaine qu'en octobre, et «il serait donc logique que S&P attende que la situation s'éclaircisse avant de reconsidérer la note».

S&P place la France au même niveau que l'Espagne et le Portugal, dont la note a été relevée à la fin de l'été et qui empruntent moins cher à dix ans sur les marchés.

En octobre, le ministre de l'Economie Roland Lescure avait dit prendre «acte» de la dégradation de la note française, rappelant la volonté du gouvernement de ramener le déficit sous 3% du PIB en 2029.

Le Sénat a commencé jeudi à examiner le projet de budget de l'Etat pour 2026, sans certitude sur la possibilité de parvenir à un compromis. Quant au budget de la Sécurité sociale, il repart à l'Assemblée nationale, après l'échec d'une commission de députés et sénateurs à trouver un terrain d'entente sur son contenu.

Mardi, la Commission européenne a estimé que la France respectait les engagements qu'elle avait pris pour réduire son déficit public, tout en notant l'"incertitude considérable» entourant le projet de budget.

Les plus lus

Attaque d'un couple suisse par un requin - La tragédie a-t-elle été filmée?
Voici le podium des plus grosses fortunes de Suisse
Patrons suisses chez Trump: l'un d'entre eux raconte la genèse du projet
Marco Odermatt s’impose et empêche un triomphe de l’Autriche !
Pièges à éviter, bonnes affaires – Ce qu'il faut savoir sur le Black Friday
10 incontournables pour faire des étincelles au lit