Un moniteur de plongée ukrainien soupçonné d'avoir participé au sabotage en 2022 du gazoduc Nord Stream en Mer Baltique, et qui était ciblé par un mandat d'arrêt européen émis par l'Allemagne, a été interpellé mardi en Pologne et pourrait être prochainement extradé.

En 2022, le Nord Stream faisait l’objet d’un sabotage en mer Baltique, provoquant plusieurs explosions sous-marines sur les gazoducs reliant la Russie à l’Allemagne (archives). KEYSTONE

Agence France-Presse Basile Mermoud

«Aujourd'hui, dans la matinée, un citoyen ukrainien, Volodymyr Z., a été arrêté à Pruszkow», dans la banlieue de la capitale polonaise, a déclaré à la presse Piotr Skiba, porte-parole du parquet régional de Varsovie.

«Il était recherché par les autorités allemandes dans le cadre d'un mandat d'arrêt européen soupçonné de sabotage constitutionnel, de destruction de biens et de destruction des infrastructures du gazoduc Nord Stream 2», a-t-il ajouté précisant que «selon la législation allemande, cet acte est passible d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 15 ans».

«Il est hautement probable» que le parquet requerra mercredi matin auprès d'un tribunal son placement en détention provisoire, a ajouté le procureur Skiba, précisant que la justice polonaise disposerait de 100 jours pour décider d'une extradition éventuelle.

Il a également rappelé que les autorités polonaises avaient tenté en vain d'arrêter Volodymir Z. l'année dernière, à la demande de l'Allemagne.

«Juste avant l'exécution de ce mandat d'arrêt européen, cet homme a quitté le territoire de la République de Pologne et s'est rendu en Ukraine», a expliqué Piotr Skiba. Il a aussi indiqué que les autorités ukrainiennes s'étaient déjà manifestées pour lui assurer une aide consulaire. L'avocat du suspect ukrainien a de son côté protesté contre l'interpellation.

Interrogé par la télévision TVN24, Tymoteusz Paprocki a fustigé un mandat d'arrêt européen «totalement infondée compte tenu des dispositions du droit polonais et international», rappelant qu'"une guerre totale est en cours entre l'Ukraine et la Russie".

Plongeur de formation

Il a accusé Gazprom, propriétaire du gazoduc, de participer au financement des opérations militaires de la Russie. Selon un communiqué du parquet fédéral allemand publié mardi, l'Ukrainien est un plongeur de formation et il «faisait partie d'un groupe d'individus qui ont placé des dispositifs explosifs sur les pipelines Nord Stream 1 et Nord Stream 2 près de l'île de Bornholm (Danemark) en septembre 2022».

«Après son transfert de Pologne, l'accusé sera présenté devant le juge d'instruction de la Cour fédérale de justice», a-t-on ajouté de même source.

Le 26 septembre 2022, quatre énormes fuites de gaz précédées d'explosions sous-marines avaient eu lieu à quelques heures d'intervalle sur Nord Stream 1 et 2, des conduites reliant la Russie à l'Allemagne et acheminant l'essentiel du gaz russe vers l'Europe.

A cette époque, la Russie avait cessé de livrer du gaz via Nord Stream 1, sur fond de bras de fer avec les pays européens alliés de Kiev. Quant au gazoduc jumeau Nord Stream 2, pomme de discorde entre Berlin et Washington depuis des années, il n'était jamais entré en service.

Après le sabotage, des enquêtes judiciaires avaient été ouvertes par l'Allemagne, la Suède et le Danemark. Elles ont été closes dans ces deux pays scandinaves en 2024. L'enquête allemande a identifié une cellule ukrainienne composée de cinq hommes et d'une femme comme étant les auteurs des explosions du gazoduc.

A la mi-septembre, un juge italien a ordonné l'extradition vers l'Allemagne d'un Ukrainien arrêté fin août en Italie, également soupçonné par la justice allemande d'être impliqué dans le sabotage du Nord Stream.