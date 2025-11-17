Une enquête va être ouverte sur les dommages causés aux voies ferrées assurant l'approvisionnement de l'Ukraine, un allié proche, a annoncé lundi soir le parquet national polonais.

Les forces spéciales et la police enquêtent sur les lieux d'une section détruite de la voie ferrée sur la ligne Deblin-Varsovie, près de la gare de Mika, dans le centre de la Pologne, le 17 novembre 2025. Le Premier ministre polonais Donald Tusk a annoncé qu'un acte de sabotage avait eu lieu, entraînant la destruction de la voie ferrée par un engin explosif placé à cet endroit. La cible de cet acte de sabotage était vraisemblablement un train circulant sur la ligne Varsovie-Lublin. EPA/WOJTEK JARGILO POLAND OUT KEYSTONE

Le parquet a qualifié ces actes de «sabotage à caractère terroriste (...) commis pour le compte d'une organisation étrangère».

Mardi matin, le Comité de sécurité nationale, réunissant notamment des commandants militaires, se penchera sur l'incident.