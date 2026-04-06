Des explosifs découverts près d'un pipeline - Les élections hongroises sous haute tension

Des explosifs à la frontière, une alerte à Budapest : le gouvernement hongrois met en garde contre un sabotage au milieu de la campagne électorale la plus chaude depuis des années. Mais nombreux sont ceux qui se demandent s'il y a vraiment un danger.

Viktor Orbán est sous pression en raison des prochaines élections du 12 avril. KEYSTONE

Petar Marjanović Petar Marjanović

Pas le temps ? blue News résume pour toi Quelques jours avant les élections hongroises, une prétendue découverte d'explosifs sur le gazoduc Turkish Stream en Serbie fait sensation.

Le Premier ministre Viktor Orbán parle d'une tentative de sabotage et met en cause l'Ukraine, tandis que Moscou soutient ces accusations.

L'opposition autour de Péter Magyar y voit un alarmisme ciblé juste avant le scrutin.

33L'incident devrait alimenter une campagne électorale déjà très chaude. Montre plus

Peu avant les élections législatives en Hongrie, la tension politique monte : des explosifs auraient été découverts en Serbie, près de la frontière avec la Hongrie. Le gazoduc Turkish Stream, qui achemine le gaz naturel russe vers la Hongrie, est concerné. Le président Aleksandar Vučić a déclaré qu'il s'agissait de matériaux «d'une puissance dévastatrice» - et qu'il avait immédiatement informé Viktor Orbán par téléphone.

Pour le chef du gouvernement hongrois, la nouvelle est tombée à pic. Orbán a qualifié la ligne de «vitale» pour le pays et a ordonné une sécurisation militaire de son tronçon hongrois après une réunion spéciale du Conseil de défense.

Dans le même temps, il a interprété la découverte d'explosifs comme un acte de sabotage ciblé et a orienté les soupçons vers l'Ukraine. Dans sa rhétorique, Orbán a parlé de forces qui voulaient «couper l'Europe du gaz russe».

Le ministre des Affaires étrangères Péter Szijjártó a renchéri en accusant Kiev, via l'agence russe Tass, de «s'ingérer dans notre souveraineté». Budapest a immédiatement reçu le soutien de Moscou : la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a estimé que l'Occident était à l'œuvre et qu'il voulait soi-disant «priver la Hongrie de sa souveraineté».

«Il s'agit d'une tentative très maladroite d'interférer avec notre souveraineté.» Péter Szijjártó Le ministre hongrois des Affaires étrangères

Kiev n'a pas tardé à réagir et a fermement rejeté ces accusations. Un porte-parole du ministère ukrainien des Affaires étrangères a déclaré que la Hongrie ne devait pas tomber dans le piège d'une «opération sous faux drapeau», peut-être orchestrée par la Russie pour créer une atmosphère préélectorale. Le magazine indépendant «HVG» a également cité des sources de Belgrade qui estiment qu'une participation des services russes est possible - soi-disant avec la bienveillance de la Serbie.

«Il s'agit très probablement d'une opération russe sous fausse bannière dans le cadre de l'ingérence massive de Moscou dans les élections hongroises.» Sprecher Ministère des Affaires étrangères de l'Ukraine

Le leader de l'opposition Péter Magyar, du parti Tisza, voit dans cette affaire une mise en scène plutôt qu'une véritable menace. Dans une interview accordée à la chaîne ATV.hu, il a rappelé que des semaines auparavant, des informations circulaient déjà selon lesquelles «quelque chose se passerait par hasard sur le pipeline» juste avant les élections.

Magyar demande à Orbán de «cesser d'être alarmiste» et, en cas de danger réel, de faire appel à l'OTAN. Il a annoncé une enquête ouverte en cas de victoire électorale.

«J'appelle Viktor Orbán à cesser d'être alarmiste et à cesser de semer la confusion comme l'ont prévu les conseillers russes.» Péter Magyar Leader de l'opposition en Hongrie

Les services secrets militaires serbes s'efforcent également de calmer les esprits. Son chef, Djuro Jovanić, a parlé de désinformation aux médias locaux. Les explosifs pourraient provenir des Etats-Unis et un seul auteur est recherché.

Pendant ce temps, Orbán reste fidèle à son ton. Lors d'un discours sur la colline de Gellért, il a peint des «nuages noirs» sur la Hongrie et a parlé de dangers venant de «l'est, du sud et de l'ouest». Il est pour l'instant difficile de faire la part de la panique et de la réalité - ce qui est sûr, c'est que l'incident a encore une fois considérablement réchauffé le dernier chapitre de cette campagne électorale.

Notice sur l'IA: cet article a été traduit de l'Allemand à l'aide de l'IA et adapté par la rédaction romande.