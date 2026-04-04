Plusieurs milliers de personnes étaient rassemblées contre le racisme samedi à Saint-Denis, au nord de Paris, à l'appel du nouveau maire LFI Bally Bagayoko.

La manifestation a réuni de nombreuses personnalités politiques de gauche, dont Jean-Luc Mélenchon, Mathilde Panot et Sophia Chikirou, ou encore Marine Tondelier. AFP

Keystone-SDA ATS

Une foule compacte était réunie dans une ambiance calme et musicale sur le parvis de l'Hôtel de ville, aux côtés de plusieurs syndicats et associations et de nombreuses personnalités politiques de gauche, dont les Insoumis Jean-Luc Mélenchon, Mathilde Panot et Sophia Chikirou, l'écologiste Marine Tondelier ou encore une délégation socialiste.

Propos racistes contre le maire de Saint-Denis sur CNews Lors d'une émission sur CNews, le psychologue Jean Doridot a comparé le nouveau maire LFI de Saint-Denis, Bally Bagayoko (premier maire noir de cette ville) à un «grand singe», en évoquant la hiérarchie des «mammifères sociaux». Le lendemain, le philosophe Michel Onfray a qualifié le maire de «mâle dominant» appelant à «l'allégeance».

Ces propos ont provoqué des poursuites judiciaire et une vague d'indignation dans toute la France. Montre plus

«Nous venons dire avec fermeté et de manière définitive notre attachement viscéral aux valeurs de la République incarnées par celles et ceux qui sont héritiers et héritières de l'immigration», a déclaré le maire Insoumis. Victime d'une campagne de haine depuis son élection dès le premier tour le 15 mars, il a critiqué les «institutions défaillantes, parfois même complices».

«Il s'agit d'un SOS» Bally Bagayoko Maire de Saint-Denis

«Il s'agit d'un SOS de toutes celles et ceux qui appartiennent à la communauté de destin que nous voulons construire», a ajouté l'édile d'origine malienne. Pour le maire Insoumis, «celles et ceux qui aujourd'hui réduisent cette marche à l'étiquette de La France insoumise ont tort et sont indignes de ce combat qui est un combat contre le racisme, contre l'antisémitisme et contre l'islamophobie et toutes les formes de discriminations».

Interrogé sur l'absence notamment de la ministre déléguée chargée de la Lutte contre les discriminations Aurore Bergé, il a jugé que «s'il y a bien une ministre qui aurait dû être là, c'est bien elle».

Le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez a quant à lui qualifié les propos contre M. Bagayoko «d'ignobles» et «absolument inacceptables». L'intéressé a jugé ces soutiens gouvernementaux «toujours appréciables», bien qu'arrivés «relativement tard».

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