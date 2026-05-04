Saisie record de cocaïne dans l'océan Atlantique

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Espagne Saisie record de cocaïne dans l'océan Atlantique

ATS

4.5.2026 - 15:07

La garde civile espagnole a mis la main vendredi sur ce qui pourrait être une cargaison record de cocaïne au large des îles Canaries. Entre 35 et 40 tonnes de drogue ont été saisies, a indiqué lundi un syndicat.

La cale «était complètement remplie» de ballots de drogue (image d'illustration).
La cale «était complètement remplie» de ballots de drogue (image d'illustration).
KEYSTONE

Keystone-SDA

04.05.2026, 15:07

La garde civile a intercepté le navire en cause dans les eaux internationales au large des îles Canaries espagnoles vendredi, et environ 20 personnes ont été arrêtées, ont indiqué à l'AFP des sources du principal syndicat de cette branche des forces de l'ordre, l'AUGC.

On estime «qu'entre 35 et 40 tonnes de cocaïne ont été saisies» car la cale «était complètement remplie» de ballots de drogue, ce qui en ferait «une saisie historique», ont précisé ces sources.

La police perquisitionne actuellement le bateau, accosté aux Canaries, après être parti de Freetown, la capitale de la Sierra Leone, à destination de Benghazi en Libye.

Mais les enquêteurs estiment que le navire devait prévoir de transborder la drogue sur d'autres bateaux plus petits pour permettre sa distribution en Europe, car «le déchargement d'un tel volume de cocaïne en Libye n'a pas beaucoup de sens».

«Il faudrait de nombreux bateaux, différents ports, car un tel déchargement dans un seul port éveillerait beaucoup de soupçons. L'opération est donc probablement coordonnée par des réseaux internationaux», ont indiqué les sources de l'AUGC.

«Une des plus importantes»

Cette saisie est «l'une des plus importantes, non seulement au niveau national mais aussi international», a confirmé lundi le ministre de l'Intérieur Fernando Grande-Marlaska, sans fournir davantage de détails.

L'enquête est couverte par le secret de l'instruction, a-t-on expliqué à l'AUGC. Contactée par l'AFP, la garde civile n'a pas souhaité confirmer cette saisie.

Les liens étroits de l'Espagne avec l'Amérique latine et sa proximité avec le Maroc, grand producteur de cannabis, en font un point d'entrée privilégié pour les drogues en Europe.

En 2024, la police espagnole avait saisi 13 tonnes de cocaïne à bord d'un porte-conteneurs arrivé au port méridional d'Algésiras en provenance de l'Équateur, la plus grande prise de ce type jamais réalisée dans le pays. En janvier, la police a effectué sa plus importante saisie de cocaïne en mer, avec un bateau qui transportait près de 10 tonnes de drogue.

Les plus lus

Rapports spectaculaires : la peur de Vladimir Poutine ne cesse de grandir
Mieux vaut ne pas se rendre dans ces pays cet été
Saisie record de cocaïne dans l'océan Atlantique
Un trajet sans billet coûte 20’000 francs à un habitant de Schwyz
Billets à 8’000 €, orages et coup marketing… soirée explosive en vue
La gastronomie perd silencieusement sa principale source de revenus