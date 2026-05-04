Saisie record de cocaïne dans l'océan Atlantique

La garde civile espagnole a mis la main vendredi sur ce qui pourrait être une cargaison record de cocaïne au large des îles Canaries. Entre 35 et 40 tonnes de drogue ont été saisies, a indiqué lundi un syndicat.

La cale «était complètement remplie» de ballots de drogue (image d'illustration). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

La garde civile a intercepté le navire en cause dans les eaux internationales au large des îles Canaries espagnoles vendredi, et environ 20 personnes ont été arrêtées, ont indiqué à l'AFP des sources du principal syndicat de cette branche des forces de l'ordre, l'AUGC.

On estime «qu'entre 35 et 40 tonnes de cocaïne ont été saisies» car la cale «était complètement remplie» de ballots de drogue, ce qui en ferait «une saisie historique», ont précisé ces sources.

La police perquisitionne actuellement le bateau, accosté aux Canaries, après être parti de Freetown, la capitale de la Sierra Leone, à destination de Benghazi en Libye.

Mais les enquêteurs estiment que le navire devait prévoir de transborder la drogue sur d'autres bateaux plus petits pour permettre sa distribution en Europe, car «le déchargement d'un tel volume de cocaïne en Libye n'a pas beaucoup de sens».

«Il faudrait de nombreux bateaux, différents ports, car un tel déchargement dans un seul port éveillerait beaucoup de soupçons. L'opération est donc probablement coordonnée par des réseaux internationaux», ont indiqué les sources de l'AUGC.

«Une des plus importantes»

Cette saisie est «l'une des plus importantes, non seulement au niveau national mais aussi international», a confirmé lundi le ministre de l'Intérieur Fernando Grande-Marlaska, sans fournir davantage de détails.

L'enquête est couverte par le secret de l'instruction, a-t-on expliqué à l'AUGC. Contactée par l'AFP, la garde civile n'a pas souhaité confirmer cette saisie.

Les liens étroits de l'Espagne avec l'Amérique latine et sa proximité avec le Maroc, grand producteur de cannabis, en font un point d'entrée privilégié pour les drogues en Europe.

En 2024, la police espagnole avait saisi 13 tonnes de cocaïne à bord d'un porte-conteneurs arrivé au port méridional d'Algésiras en provenance de l'Équateur, la plus grande prise de ce type jamais réalisée dans le pays. En janvier, la police a effectué sa plus importante saisie de cocaïne en mer, avec un bateau qui transportait près de 10 tonnes de drogue.