Tensions à Valence «Salaud, sale lâche, assassin» - Un an après les inondations, la colère demeure

Clara Francey

29.10.2025

Le président régional de Valence (sud-est de l'Espagne), Carlos Mazón, a été insulté mercredi, se faisant notamment traiter d'«assassin» par quelques participants, avant le début de la cérémonie d'hommage aux victimes des inondations du 29 octobre 2024.

Agence France-Presse

29.10.2025, 18:35

29.10.2025, 18:41

«Salaud, quel lâche tu es, sale lâche, assassin, tu te ris de nous en venant ici», a lancé une femme, tandis qu'une autre surenchérissait en disant «nous ne voulons pas de toi», peu avant que débute l'hommage auquel prennent part le roi et la reine, accueillis par des applaudissements, ainsi que le Premier ministre Pedro Sánchez.

Espagne. Des manifestants se rassemblent à Valence, un an après les inondations meurtrières

EspagneDes manifestants se rassemblent à Valence, un an après les inondations meurtrières

Développement suit...

Archive d'octobre 2024

Inondations en Espagne: images de la visite tendue du couple royal dans une ville sinistrée

Inondations en Espagne: images de la visite tendue du couple royal dans une ville sinistrée

Les souverains espagnols, Felipe VI et la reine Letizia, s'entretiennent avec des sinistrés lors d'une visite tendue à Paiporta, commune de la banlieue de Valence parmi les plus touchées par les inondations dans le sud-est de l'Espagne.

04.11.2024

