Le président régional de Valence (sud-est de l'Espagne), Carlos Mazón, a été insulté mercredi, se faisant notamment traiter d'«assassin» par quelques participants, avant le début de la cérémonie d'hommage aux victimes des inondations du 29 octobre 2024.

Gritos e insultos a Carlos Mazón antes del inicio del homenaje de Estado a las víctimas de la dana.



🗣️ "¡Con la periodista, sinvergüenza, cuando estaba la gente ahogándose!"#AniversarioDANArtve

— RTVE Noticias (@rtvenoticias) October 29, 2025

Agence France-Presse Clara Francey

«Salaud, quel lâche tu es, sale lâche, assassin, tu te ris de nous en venant ici», a lancé une femme, tandis qu'une autre surenchérissait en disant «nous ne voulons pas de toi», peu avant que débute l'hommage auquel prennent part le roi et la reine, accueillis par des applaudissements, ainsi que le Premier ministre Pedro Sánchez.

Développement suit...

Archive d'octobre 2024