Direction la prison Les USA renvoient au Salvador un ex-candidat présidentiel

ATS

27.1.2026 - 07:18

L'ex-candidat à la présidence salvadorienne Norman Quijano est arrivé lundi au Salvador pour y purger sa peine après avoir été expulsé des Etats-Unis, a indiqué le parquet. M. Quijano a été condamné à 13 ans de prison pour avoir soudoyé des gangs.

Norman Quijano, âgé de 79 ans, a été condamné par contumace en avril 2024 pour avoir remis 100'000 dollars à des gangs afin d'obtenir des votes. (archives)
Norman Quijano, âgé de 79 ans, a été condamné par contumace en avril 2024 pour avoir remis 100'000 dollars à des gangs afin d'obtenir des votes. (archives)
KEYSTONE

Keystone-SDA

27.01.2026, 07:18

Norman Quijano, âgé de 79 ans, a été condamné par contumace en avril 2024 pour avoir remis 100'000 dollars à des gangs afin d'obtenir des votes.

Alors maire de San Salvador, il s'était présenté sans succès à la présidentielle en 2014 pour l'Alliance républicaine nationaliste (Arena, droite). Il était devenu par la suite président du Congrès.

Après avoir perdu son immunité parlementaire en 2021, la justice l'a accusé d'avoir remis 50'000 dollars au gang Mara Salvatrucha (MS-13) et 25'000 dollars à chacune des deux factions du gang Barrio 18. Ces organisations ont été déclarées terroristes par les Etats-Unis.

Selon des informations de presse, M. Quijano avait été arrêté en mars 2025 aux Etats-Unis, où il s'était réfugié.

Le parquet a diffusé lundi une vidéo le montrant escorté par des agents américains par avion jusqu'au Salvador, puis transféré menotté dans une voiture de police après s'être vu notifier sa condamnation.

Il s'agit d'«un message à tous ceux qui fuient la justice», a déclaré le président Nayib Bukele sur le réseau social X à propos de celui qui en tant que chef du Congrès lui avait remis l'écharpe présidentielle en 2019.

Des accusations concernant de présumés accords avec des gangs éclaboussent également des membres de l'administration Bukele, mais le président rejette ces allégations.

Depuis mars 2022, Nayib Bukele met en oeuvre un régime d'exception qui autorise les arrestations sans mandat. Plus de 90'000 personnes ont été arrêtées, dont 8000 ont ensuite été libérées après avoir été déclarées innocentes, selon des sources officielles.

