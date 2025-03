Une juge fédérale américaine a partiellement suspendu mercredi un décret du président Donald Trump imposant des sanctions à un grand cabinet d'avocats, Perkins Coie, qui avait travaillé pour ses adversaires démocrates lors de la campagne pour sa première élection en 2016.

Keystone-SDA ATS

Le 6 mars, Donald Trump a signé un décret visant à pénaliser sévèrement ce cabinet d'avocats. «La malhonnête et dangereuse activité» de Perkins Coie LPP «affecte ce pays depuis des décennies», selon le texte.

Le décret impose aux agences fédérales de suspendre les habilitations de sécurité des avocats de ce cabinet, qui leur permettaient de consulter des informations protégées, et de restreindre leur accès aux bâtiments publics et aux fonctionnaires.

Perkins Coie a intenté mardi une action en justice contre l'administration Trump, dénonçant une tentative d'"intimidation» envers ses contradicteurs.

A l'audience mercredi, la juge Beryl Howell a donné en partie satisfaction au cabinet, en suspendant partiellement le décret.

Mesures de rétorsion

La suspension porte notamment sur l'accès aux bâtiments publics et aux fonctionnaires, qui est donc rétabli, mais pas sur les accréditations de sécurité, précisent les médias américains.

Lors de la campagne électorale de 2016, Perkins Coie avait commissionné une firme pour enquêter sur une possible collusion entre la Russie et l'équipe de Donald Trump. En était résulté un dossier, en partie financé par l'équipe de son adversaire démocrate Hillary Clinton, et rédigé par un ancien agent du MI6, le contre-espionnage britannique, Christopher Steele.

Depuis son retour à la Maison Blanche le 20 janvier, Donald Trump a multiplié depuis les mesures de rétorsion contre ceux qui se sont opposés à lui, qu'il s'agisse d'anciens hauts responsables politiques ou de hauts fonctionnaires, notamment au ministère de la Justice ou au FBI, la police fédérale.

Perkins Coie, un cabinet fondé il y a plus d'un siècle, compte quelque 2500 employés, dont environ une moitié d'avocats.