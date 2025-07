Sans complexe, Donald Trump assume désormais ses intérêts financiers privés

Finies, les pudeurs déjà relatives du premier mandat: Donald Trump fait désormais ouvertement la promotion d'intérêts économiques privés en pleine expansion, gérés par ses fils ou menés par lui-même directement.

Le président américain Donald Trump embarque à bord d’Air Force One à la base de la RAF de Lossiemouth, dans le nord-est de l’Écosse, le 29 juillet 2025, à l’issue de son voyage en Écosse. AFP

Aurélia End / AFP Basile Mermoud

Dans un mélange des genres totalement assumé, le président américain a inauguré mardi en Ecosse un deuxième parcours sur le complexe de golf «Trump International» à Balmedie (côte est).

L'inauguration a été diffusée en direct sur la chaîne YouTube officielle de la Maison Blanche. Le chef du gouvernement britannique, Keir Starmer, avait eu droit lundi à un tour du propriétaire.

Et mardi, Donald Trump a salué la présence du «formidable» Premier ministre écossais, John Swinney. Ce dernier vient de décider une subvention, qui fait des remous politiques au niveau local, pour une compétition organisée sur le golf en question.

«Tout cela donne l'impression que des gouvernements étrangers versent de l'argent ou vantent les affaires privées de Donald Trump, apparemment dans l'espoir de s'attirer ses faveurs», commente pour l'AFP Noah Bookbinder, président de l'ONG Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (CREW). Il juge «très inquiétant» que la diplomatie américaine puisse être guidée par les intérêts financiers du clan Trump.

«Joli coup»

Sous des applaudissements polis, le milliardaire de 79 ans a frappé mardi la première balle sur son nouveau parcours, dans un spectaculaire paysage de dunes. Eric Trump, présent aux côtés de son père, a vanté «le 36 trous le plus incroyable de la planète».

Interrogé ensuite par un journaliste sur les accusations de conflits d'intérêt que pourraient susciter cette opération de promotion, Donald Trump a répondu: «Je n'ai rien entendu de tel.»

Et de changer immédiatement de sujet: «Vous avez vu mon coup sur le premier trou? (...) C'est allé assez loin. (...) C'était un joli coup». Eric et Don Jr, qui était lui aussi présent pour l'inauguration, sont deux vice-présidents exécutifs de la Trump Organization, holding dans laquelle le président américain a rangé nombre de propriétés et actifs.

Cryptomonnaies

En Ecosse, Donald Trump a reçu la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, dans un autre complexe de golf opulent que possède sa famille, à Turnberry (ouest).

La famille Trump possède dans le monde une quinzaine de clubs de golf destinés à une clientèle fortunée, qui peuvent aussi accueillir des réceptions ou des compétitions - le président américain rêve d'organiser le British Open de golf masculin à Turnberry.

Les enfants de Donald Trump sont engagés dans une foule d'autres activités économiques, encouragées parfois très ouvertement depuis la Maison Blanche par leur père, quand il n'y participe pas lui-même.

Le président américain s'est en particulier associé à plusieurs projets dans les cryptomonnaies, ce qui lui a permis de gonfler sa fortune personnelle, pendant que son gouvernement encourage activement ce secteur.

Donald Trump a été vivement critiqué pour avoir promis une réception en petit comité aux 25 premiers acquéreurs de sa cryptomonnaie $TRUMP. Il en a fait la promotion sur sa plate-forme Truth Social - appartenant à sa société Trump Media. Le président utilise ce réseau aussi comme un canal de communication officiel, pour des annonces sur la Russie ou les droits de douane.

«Co-fondateur émérite»

Son épouse Melania Trump mène de son côté divers projets rémunérateurs, dont une série documentaire produite par Amazon.

Par ailleurs Donald Trump et Steve Witkoff, son émissaire spécial en Russie ou au Moyen-Orient, sont associés via leurs familles dans une société de cryptomonnaies, World Liberty Financial.

Cette entreprise - qui présente le président comme «co-fondateur émérite» sur son site web - a été très critiquée pour une récente transaction lucrative avec une société d'Abou Dhabi.

Donald Trump, quand il s'est rendu à Abou Dhabi au printemps dans le cadre d'une grande tournée du Golfe, avait accédé à une demande des autorités émiraties: pouvoir acheter des composants électroniques américains de pointe.

Lors du même voyage il avait accepté un Boeing offert par le Qatar, sans s'émouvoir outre mesure des protestations de l'opposition démocrate. Pendant son premier mandat, la Trump Organization s'était imposé un moratoire sur les investissements avec des partenaires privés étrangers. Rien de tel cette fois.