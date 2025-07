«Mon épouse et moi...»: par ces mots, débutent une grande partie des communiqués du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu qui donne à sa femme Sara une place qu'aucune de ses prédécesseurs n'a eu auparavant.

Agence France-Presse Basile Mermoud

La présence cette semaine de Sara Netanyahou à Washington durant les rencontres officielles de son mari remet à la une la question de son rôle dans la politique israélienne.

Assise face au président américain Donald Trump lors du dîner officiel suivant la rencontre avec M. Netanyahou, on l'a vu aussi sur les photos officielles de la visite, depuis le départ du couple sur le tarmac de l'aéroport et lors de diverses rencontres publiques y compris lors de la visite au Pentagone de son époux.

A la veille du départ du couple pour Washington, le bureau du Premier ministre avait annoncé la démission de son porte-parole Omer Dostri, mais il a assuré plus tard dans un communiqué que son épouse n'était pas mêlée à cette décision, des journaux ayant dénoncé une possible implication de Sara Netanyahou.

Troisième femme de Benjamin Netanyahou et mère de deux de ses trois enfants, Sara Netanyahou fait régulièrement et depuis longtemps la une des journaux, notamment pour son implication présumée dans les décisions politiques de son mari.

Mariée à Benjamin Netanyahou depuis 1991 et âgée de 66 ans, soit 9 ans de moins que son mari, Sara Netanyahou a fait l'objet de plusieurs enquêtes, notamment pour corruption, fraude et abus de confiance et a été interrogée dans le cadre du procès en cours pour corruption de son mari.

Son personnage est caricaturé dans des émissions satiriques qui mettent en lumière ses tenues vestimentaires, son métier de psychologue pour enfants dont elle s'est souvent vanté mais surtout les soupçons d'ingérence dans les affaires de l'Etat.

La «vraie Première ministre»

Dans une vidéo de décembre 2024, après la diffusion d'une enquête sur son épouse sur la chaîne 12 (privée), que M. Netanyahou a qualifié de «chasse aux sorcières», il a démenti les rumeurs selon lesquelles Mme Netanyahou était impliquée dans les nominations au sein de son cabinet ou qu'elle soit tenue au courant de secrets d'Etat.

En 2021, un ancien haut fonctionnaire avait raconté avoir vu un contrat signé entre les époux Netanyahou stipulant que la première dame avait voix au chapitre pour les nominations des chefs des services de sécurité israéliens.

Le bureau du Premier ministre avait réagi dans un bref communiqué dénonçant «un mensonge total» et l'ex-haut fonctionnaire avait perdu son procès intenté par l'avocat des Netanyahou pour diffamation. Mais au fil des années, les rumeurs n'ont fait qu'enfler.

Et quand David Zini a été nommé nouveau chef du Shin Bet par le Premier ministre en mai, des journalistes israéliens y vont vu la main de Sara Netanyahou, supposée proche de l'entourage de M. Zini.

En près de deux ans après le début de la guerre d'Israël contre le Hamas, Mme Netanyahou semble s'être imposée, plus incontournable que jamais, et d'aucuns lui prêtent une influence de plus en plus importante sur les questions stratégiques.

Après qu'elle ait corrigé son mari en mai sur le nombre d'otages à Gaza encore en vie lors d'une rencontre filmée avec des familles de ces captifs, le journaliste Ben Caspit, biographe de Benjamin Netanyahou, a qualifié Mme Netanyahou de «vraie Première ministre», rappelant que les informations sur les otages sont censées être classées secret défense.

«C'est devenu public. C'est une partie intégrante de nos vies (...) on normalise le fait que quelqu'un ait démantelé ici la direction de l'Etat au profit d’une gestion chaotique et familiale», dénonce M. Caspit, dans une tribune publiée sur le site du quotidien Maariv.

De son côté, Benjamin Netanyahou, dans une interview mercredi à la chaîne américaine Fox News a qualifié sa femme de «partenaire formidable», saluant son aide au fil des années.