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Intronisation en grande pompe C'est fait: une femme dirige l'Église anglicane

ATS

25.3.2026 - 17:44

La nouvelle archevêque de Canterbury, Sarah Mullally, a été intronisée mercredi comme première femme cheffe spirituelle des anglicans dans le monde, lors d'une cérémonie à la cathédrale de Canterbury, dans le sud-est de l'Angleterre.

Sarah Mullally salue de la main en quittant les lieux après la cérémonie d'intronisation qui l'a consacrée archevêque de Cantorbéry, à Cantorbéry, en Angleterre, le mercredi 25 mars 2026. Elle est la première femme à prendre la tête de l'Église d'Angleterre. (Photo AP/Alastair Grant)
Sarah Mullally salue de la main en quittant les lieux après la cérémonie d'intronisation qui l'a consacrée archevêque de Cantorbéry, à Cantorbéry, en Angleterre, le mercredi 25 mars 2026. Elle est la première femme à prendre la tête de l'Église d'Angleterre. (Photo AP/Alastair Grant)
KEYSTONE

Keystone-SDA

25.03.2026, 17:44

25.03.2026, 17:45

Cette femme de 63 ans, une ancienne infirmière mariée et mère de deux enfants, a prêté serment devant environ 2000 personnes, dont le premier ministre britannique Keir Starmer, le prince hériter William et son épouse Kate, mais aussi des membres du service public de santé britannique, le NHS.

Elle est devenue la plus haute responsable religieuse de l'Église d'Angleterre et succède à Justin Welby, qui avait démissionné en novembre 2024 après avoir été mis en cause pour sa gestion d'un scandale d'agressions physiques et sexuelles.

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Sarah Mullally est la 106e archevêque de Canterbury et la première femme à exercer ces fonctions, qui font d'elle la cheffe spirituelle de la confession anglicane, présente dans 165 pays.

«Je m'engage solennellement devant vous au service de l'Église d'Angleterre, de la communion anglicane et de toute l'Église du Christ dans le monde entier, afin qu'ensemble nous proclamions l'Évangile du Christ qui nous réconcilie avec Dieu et abat les murs qui nous divisent», a-t-elle déclaré en prêtant serment.

Assise sur le trône en pierre (datant du XIIIe siècle) de Saint Augustin, premier archevêque de Canterbury, elle a ensuite prononcé son premier sermon. Sarah Mullally avait auparavant rejoint Canterbury lors d'un pèlerinage à pied de plusieurs jours depuis la cathédrale Saint Paul de Londres.

Place importante

Ordonnée prêtre en 2002, elle est devenue la première femme évêque de Londres en 2018, quatre ans après l'autorisation faite aux femmes d'accéder à la charge d'évêque, après de vifs débats internes au sein de l'Église d'Angleterre.

Les femmes ont d'ailleurs occupé une place importante durant la cérémonie mercredi: ce sont deux femmes qui ont ouvert l'imposante porte de la cathédrale après que Sarah Mullally, vêtue d'une cape et d'une mitre dorées, l'eut frappée trois fois avec sa crosse, comme le veut la tradition.

Au Royaume-Uni, l'archevêque de Canterbury est une figure bien connue du public et officie notamment lors des grands événements royaux, comme les couronnements, les mariages et les obsèques. Mais Sarah Mullally aura à faire face à de profondes divisions au sein des anglicans dans le monde. Sa nomination a par exemple été vivement condamnée par plusieurs archevêques en Afrique.

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