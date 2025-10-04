  1. Clients Privés
«Triste nouvelle» Sarah Murally à la tête de l'Eglise anglicane: l'Ouganda critique

ATS

4.10.2025 - 17:46

La nomination vendredi de l'évêque de Londres Sarah Mullally à la charge d'archevêque de Canterbury, qui fait d'elle la cheffe spirituelle des anglicans, est une «triste nouvelle», a affirmé l'Eglise anglicane d'Ouganda, alors que ce culte se divise sur les questions LGBT+.

Première femme à diriger l'Église d'Angleterre, Sarah Mullally a décrit son rôle comme celui d'"une bergère» (archives).
sda

Keystone-SDA

04.10.2025, 17:46

Nombre d'anglicans africains se déchirent depuis plus de 20 ans avec leurs homologues britanniques sur ces questions sociétales. Les tensions avaient culminé avec le vote en Ouganda en 2023 d'une des lois anti-homosexualité les plus répressives au monde, alors soutenue par le clergé local, mais critiquée au Royaume-Uni.

Sarah Mullally, 63 ans, s'est décrite comme «féministe», selon la presse. Elle a approuvé la décision de l'Eglise d'Angleterre d'autoriser les prêtres à bénir les unions de personnes de même sexe en 2023.

Dans une lettre lue par l'AFP, l'archevêque de l'Eglise anglicane ougandaise Stephen Samuel Kaziimba Mugalu a fait état de sa «tristesse» après la nomination de Sarah Mullally du fait de «son soutien et plaidoyer en faveur de positions non bibliques sur la sexualité et le mariage homosexuel, ce qui révèle son éloignement des positions anglicanes historiques».

«La déchirure dans le tissu de la communauté anglicane a maintenant atteint le plus haut niveau», a-t-il déploré.

«Il semble n'y avoir aucun repentir. (...) Cette décision est une mesure grave prise au plus haut niveau de l'Eglise d'Angleterre pour se séparer de la grande majorité de la communauté anglicane mondiale», a encore jugé l'archevêque ougandais.

Anglicanisme. Nomination historique : une femme devient archevêque de Canterbury

AnglicanismeNomination historique : une femme devient archevêque de Canterbury

Peine capitale

Depuis 2023, l'Eglise anglicane ougandaise et d'autres communautés anglicanes conservatrices, notamment africaines, «ne reconnaissent plus l'archevêque de Canterbury comme ayant une autorité mondiale», a-t-il rappelé. «Avec cette nomination, l'archevêque de Canterbury est réduit simplement au rôle de Primat de Toute l'Angleterre».

L'Ouganda a voté en 2023 une «loi anti-homosexualité», l'un des textes les plus répressifs au monde contre la communauté LGBT+, qui prévoit la peine capitale pour le délit d'"homosexualité aggravée». Cette condamnation n'est toutefois plus appliquée depuis des années dans ce pays.

L'ex-archevêque de Canterbury Justin Welby et prédécesseur de Sarah Mullally avait, alors que la polémique enflait, critiqué l'archevêque de l'Ouganda qui soutenait le texte, ce qui lui avait valu en retour une violente diatribe de Laurent Mbanda, l'actuel archevêque de l'Eglise anglicane du Rwanda.

«Il semble que l'histoire de la colonisation et du comportement condescendant de certaines provinces de l'hémisphère Nord envers le Sud, et l'Afrique en particulier, n'est pas encore terminée», avait-il jugé.

